Fransa'da sığınmacılar kavga etti: 11 yaralı

Eritreli ve Etiyopyalı sığınmacılar arasında başlayan, çok sayıda kişinin de karıştığı kavgayı ayırmak için polis göz yaşartıcı gaz kullandı.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Valilik, yaralanan 11 kişiden 4’ünün hastaneye kaldırıldığını, polise davranışları nedeniyle 18 yaşın altındaki bir sığınmacının da gözaltına alındığını açıkladı.

POLİS ÖNLEMLERİ ARTIRDI

BFM kanalı, farklı ülkelerden gelen sığınmacılar arasında gerginliğin her geçen gün giderek arttığını ve polisin kentte sığınmacıların yaşadıkları bölgelerde önlemlerini artırdığını belirtti.

Polis, geçen yıl sonu ‘Jungle’ adı verilen, 5 binden fazla sığınmacının yaşadığı derme çatma sığınmacı kampını dağıtmış, burada yaşayanları tahliye etmişti. Calais kentinde hâlâ çok sayıda sığınmacı zor şartlar altında yaşıyor. Calais liman kenti, sığınmacıların İngiltere’ye geçişi için önemli bir ‘çıkış kapısı’ olarak görülüyor.