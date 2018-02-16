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Fransa'da sığınmacıları gözaltına alacak yasa geçti

Fransa meclisinde sığınmacılar ve ailelerinin gözaltına alınması ve sınır dışı edilemeyen yabancı hükümlülerin sınırsız ev hapsine alınmasını öngören yasa kabul edildi.

Haber Merkezi | 16.02.2018 - 16:02..
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Fransa'da dün gece yapılan oylamada Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un çoğunluktaki partisi birçok milletvekilinin itirazına rağmen, sığınmacılar ve ailelerinin gözaltına alınmasına izin veren ve sınır dışı edilemeyen yabancı hükümlülere sınırsız ev hapsi getiren yasa onaylandı.

Fransa'da sığınmacıları gözaltına alacak yasa geçti

İÇİŞLERİ BAKANI: FRANSA BİR SIÇRAMA TAHTASI ÜLKESİ HALİNE GELDİ


Fransa İçişleri Bakanı Jacqueline Gourault, Fransa'nın bir 'sıçrama tahtası ülkesi' haline geldiğini savunarak söz konusu yasaya haziran ayındaki zaman sınırından önce acilen ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Fransa Yüksek Mahkemesi eylül ayında, sığınmacıların yargılanmadan ülkeden ayrılma ihtimallerine karşı aileleri ile birlikte gözaltına alınıp alınmayacaklarına karar vermeleri için milletvekillerine süre sınırı koymuştu.

2008'den beri ev hapsinde olan terörizmden hükümlü bir kişinin lehindeki mahkeme kararı da milletvekilleri üzerinde baskıyı arttımıştı.


 

 


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