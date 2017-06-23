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Fransa'da şoförlere şort giyme izni verildi

Şort giyebilmek için etekle protesto başlatan şoförler başarılı oldu.

23.06.2017 - 20:31
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Fransa'nın Nantes kentinde, mevsim normallerinin üzerinde seyreden aşırı sıcaklar nedeniyle şort giyme izni alamayan otobüs şoförleri etek giyerek bu kararı protesto etti.

PROTESTO BAŞARILI OLDU

Büyük destek gören otobüs şoförlerinin bu isteği kabul edilerek, şort giyme izni verildi.

Fransa'da şoförlere şort giyme izni verildi

SICAKLIKLAR 50 DERECE

Araç içerisinde sıcaklığın bazen 50 dereceyi aştığını anlatan temsilci "Zaten zor şartlarda saldırı tehditleri ile yaşıyoruz hep. Bu isteğimizin kabul edilmesi birazcık da olsa rahatlatır bizi." açıklamasını yapmıştı.

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