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Fransa'da sokakta kadınlara laf atanlara ceza geliyor

Sokakta kadınları taciz eden erkeklere anında ceza kesilmesine olanak sağlayacak yasa için çalışmalar başladı.

17.10.2017 - 08:56
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Fransa, sokakta kadınlara laf atanlara anında ceza kesmeye hazırlanıyor. Fransa'nın Cinsiyet Eşitliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Marlene Schiappa, Pazartesi günü Fransız RTL radyosuna yaptığı açıklamada, sokakta kadınlara laf atıp onları taciz eden erkeklere anında ceza kesilmeye başlanacağını söyledi.

HENÜZ NASIL KESİLECEĞİ NET DEĞİL

Henüz nasıl bir ceza kesileceğinin kararlaştırılmadığını ve konu üzerine tartışmaların sürdüğünü belirten Schiappa, semt polisinin kadınlardan gelen şikayetler üzerine harekete geçeceğini ifade etti.

MECLİS'TE OYLAMAYA SUNULACAK

DW'nin haberine göre, önümüzdeki yıl mecliste oylamaya sunulacak yasa tasarısı için çalışmaların devam ettiğini aktaran 34 yaşındaki Schiappa, farklı siyasi partilerden beş milletvekilinin polis ve yerel yönetimlerle işbirliği yaparak sokakta anında ceza kesilmesini sağlayacak şekilde bir taciz tanımı üzerine çalıştığını söyledi.

Schiappa, sokakta taciz etme ile flörtü birbirinden ayırmanın zor olabileceğini belirten RTL sunucusuna, "Biz, sokakta hangi noktada tehdit edilmeye, güvensiz veya tacize ugramış hissettirilmeye başladığımızı biliyoruz” diyerek yanıt verdi.

Buna örnek olarak da bir erkeğin bir kadının kişisel alanını ihlal ederek kadınla çok yakından konuşmasını, erkeğin kadını sokakta dakikalarca takip etmesini veya "17 defa telefon numarasını istemesi” örneklerini verdi.

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