taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8317
Euro
6.64285
Altın
1174.005
Borsa
87143.21
Gram Altın
219.952

Fransa'da sokakta oturmak ve alkol almak yasaklandı

Besançon kenti belediyesi, dilencilik faaliyetlerinin önüne geçmek amacıyla sokakta oturmayı ve alkol almayı yasaklayan bir kararı kabul etti.

AA | 16.08.2018 - 21:59..
  1. Haberler
  2. Dünya

Fransa'nın doğusundaki Besançon kenti belediyesi, özellikle yaz aylarında sayısı artan sokak dilencilerini caydırmak amacıyla ilginç bir karar aldı.

Besançon Belediye Başkanı Jean-Louis Fousseret de şehrin büyük bölümünde geçerli olacak sokakta oturma, uzanma, alkol alma ve toplanmayı yasaklayan belediye meclisi kararını imzaladı.

HAFTANIN 6 GÜNÜ GEÇERLİ OLACAK

İlk etapta 30 Eylül'e kadar uygulanacak karar, pazar hariç haftanın 6 günü 10.00-20.00 saatlerinde geçerli olacak, daha sonra gerek görülmesi halinde yeniden uzatılabilecek.

38 EURO PARA CEZASI

Fousseret'in şehrin kalabalık sokak ve meydanlarında oturan, alkol alan ve dilencilik yapan kişilerin yaya trafiğini olumsuz etkilediğine dair görüşlerine de yer verilen haberde, yasağa karşı gelenlerin 38 euro para cezasına çarptırılacağı kaydedildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Adıyaman'da çatışma: 4 şehit, 6 yaralı

Adıyaman'da çatışma: 4 şehit, 6 yaralı

303
CNN: Türkiye ile ticari savaş ABD borsalarını batırdı

CNN: Türkiye ile ticari savaş ABD borsalarını batırdı

329
Katar'ın ardından Çin de Türkiye'ye dev yatırım hazırlığında

Katar'ın ardından Çin de Türkiye'ye dev yatırım hazırlığında

131
Benzin ve motorine ÖTV zammı

Benzin ve motorine ÖTV zammı

572
ABD Başkanı Trump'tan tweet: Ekonomimiz iyi durumda

ABD Başkanı Trump'tan tweet: Ekonomimiz iyi durumda

165
IMF Türkiye'deki ekonomik durumu takip ediyor

IMF Türkiye'deki ekonomik durumu takip ediyor

131
Amerikalıların Türkiye kaygısı

Amerikalıların Türkiye kaygısı

94
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM