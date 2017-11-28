taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.760
USD
3,9093
EURO
4,6542
ALTIN
162,65
PETR
63,6000

Fransa'da sözlü tacize hapis cezası geliyor

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, cinsiyetçi hakaret ve sözlü tacizde bulunan insanlara karşı yasal yaptırımda bulunulacağını açıkladı.

Ajanslar | 28.11.2017 - 07:09..
  1. Haberler
  2. Dünya

Paris'te, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın kadınların "korku içinde yaşadıkları" ve "sözlü tacize maruz kaldıkları" bir ülke olmasının kabul edilemez olduğunu söyledi ve ekledi:

"Birçok kadın cinsiyetçi tacize maruz kaldıkları ilk yerin sokaklar olduğunu söylüyor. Bundan sonra Fransa'da cinsiyetçi hakaret ve sözlü tacizde bulunan saldırganlar yasa tarafından yargılanacak ve bu kişilere caydırıcı cezalar verilecek. Birçok saldırgan şu zamana kadar kadınlara sözlü hakarette ıslık çalarak yaklaştı ve insanlar bu duruma ilgisiz kaldı. Bu durum kabul edilemez. Kadınlar halka açık alanlarda kendilerini güvende hissetmeli. Bu durum polisin önceliklerinden biri olmalı."

Konuşmasından önce Cumhurbaşkanı Macron, 2016 yılında partnerleri ve eski partnerleri tarafından öldürülen 123 kadın için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Macron, sözlü tacizlere getirilecek yasal cezalar dışında, Fransa'daki kadınların güvenliği için birçok önlem hazırlandığını söyledi.

İstenildiğinde erişilebilecek otobüs durakları uygulaması başlatılacağını ve sözlü taciz ve ayrımcılık kurbanları için 24 saat erişilebilecek bir yardım hattı kurulacağını söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı, aynı zamanda çevrimiçi pornografinin önlenmesi adına bir kampanya başlatılması için Fransa Görsel-İşitsel Yüksek Konseyi'ne çağrıda bulundu.

GLİFOSAT İÇİN DE YASAKLAMA

Macron, sosyal medya hesabından yabani otla mücadele ilacı glifosat kullanımına ilişkin, "Fransa'da glifosatın kullanımı, alternatifi bulununcaya kadar ve en geç 3 yıl içinde yasaklanması için hükümetten gerekli düzenlemelerin yapılmasını istedim." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği Komisyonu, birlik üyesi ülkelerde yabani ot ilacı glifosat kullanım lisansının 5 yıl daha uzatılmasına yönelik düzenlemenin ilgili komitede onaylandığını açıklamıştı. Açıklamada, bununla ilgili yapılan oylamada Fransa'nın çekimser oy kullandığı bildirilmişti.

Bazı çevre ve doğa dernekleri Avrupa'da glifosat kullanımının yasaklanmasını istiyor. Avrupa'daki çiftçiler ise ürünün güvenli olduğunu ve bunu kullanmamanın tarım sektörüne zarar vereceğini iddia ediyor.

ABD merkezli dünyanın en büyük tohum üretici firmalarından Monsanto, Roundup markası altında glifosat maddesi içeren yabani ot ilacını üretiyor. Şirket, maddenin Avrupa standartlarına uyumlu olduğunu belirtiyor.

Dünya Sağlık Örgütünün uzmanlaşmış kanser kuruluşu olan Uluslararası Kanser Araştırmaları Kurumu, GDO’lu ürünlerin yaklaşık yüzde 80’inde kullanılan glifosatın insanlarda muhtemelen kansere yol açtığını açıklamıştı.

İlginizi Çekebilir
Netanyahu'yu 'koruma' yasa tasarısı kabul edildi
İsrail Başbakanı Netanyahu'yu, hakkında yürütülen yolsuzluk davasında yargılanmaktan kurtarabileceği belirtilen tasarıya mecliste 46 "evet",
Çin görünmez kıtalararası bombardıman uçağı geliştirecek
Halihazırda 80 uçaklık stratejik bombardıman filosuna sahip Çin, yeni model 100 uçak daha eklemeye hazırlanıyor.
Bali Adası'nda volkanik alarm en üst seviyede
Endonezya'nın Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı'nda volkanik hareketliliğin artması nedeniyle 40 bin kişinin tahliye edildiği bildirildi.
Mısır'da camiye düzenlenen saldırıda ölü sayısı artıyor
Ariş kentindeki Ravda Camisi'ni hedef alan saldırıda ölenlerin sayısı 309'a yükseldi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
FETÖ davasında müştekilerin kan donduran ifadeleri

FETÖ davasında müştekilerin kan donduran ifadeleri

23
İsrailli BM temsilcisi: Arap büyükelçileri bana sarılıyor

İsrailli BM temsilcisi: Arap büyükelçileri bana sarılıyor

43
Stevie Awards’dan Ziraat Bankası’na 5 ödül

Stevie Awards’dan Ziraat Bankası’na 5 ödül

14
Başbakan Yıldırım'dan ABD'ye S-400 çıkışı

Başbakan Yıldırım'dan ABD'ye S-400 çıkışı

36
Doğu Perinçek'ten Esed'e Atatürk benzetmesi

Doğu Perinçek'ten Esed'e Atatürk benzetmesi

25
Fatih Altaylı'dan Dursun Özbek ve derbi yorumu

Fatih Altaylı'dan Dursun Özbek ve derbi yorumu

5
Üsküdar'da okul servisine silahlı saldırı

Üsküdar'da okul servisine silahlı saldırı

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM