Fransa'da sözlü tacize hapis cezası geliyor

Paris'te, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın kadınların "korku içinde yaşadıkları" ve "sözlü tacize maruz kaldıkları" bir ülke olmasının kabul edilemez olduğunu söyledi ve ekledi:

"Birçok kadın cinsiyetçi tacize maruz kaldıkları ilk yerin sokaklar olduğunu söylüyor. Bundan sonra Fransa'da cinsiyetçi hakaret ve sözlü tacizde bulunan saldırganlar yasa tarafından yargılanacak ve bu kişilere caydırıcı cezalar verilecek. Birçok saldırgan şu zamana kadar kadınlara sözlü hakarette ıslık çalarak yaklaştı ve insanlar bu duruma ilgisiz kaldı. Bu durum kabul edilemez. Kadınlar halka açık alanlarda kendilerini güvende hissetmeli. Bu durum polisin önceliklerinden biri olmalı."



Konuşmasından önce Cumhurbaşkanı Macron, 2016 yılında partnerleri ve eski partnerleri tarafından öldürülen 123 kadın için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.



Macron, sözlü tacizlere getirilecek yasal cezalar dışında, Fransa'daki kadınların güvenliği için birçok önlem hazırlandığını söyledi.



İstenildiğinde erişilebilecek otobüs durakları uygulaması başlatılacağını ve sözlü taciz ve ayrımcılık kurbanları için 24 saat erişilebilecek bir yardım hattı kurulacağını söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı, aynı zamanda çevrimiçi pornografinin önlenmesi adına bir kampanya başlatılması için Fransa Görsel-İşitsel Yüksek Konseyi'ne çağrıda bulundu.

GLİFOSAT İÇİN DE YASAKLAMA

Macron, sosyal medya hesabından yabani otla mücadele ilacı glifosat kullanımına ilişkin, "Fransa'da glifosatın kullanımı, alternatifi bulununcaya kadar ve en geç 3 yıl içinde yasaklanması için hükümetten gerekli düzenlemelerin yapılmasını istedim." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği Komisyonu, birlik üyesi ülkelerde yabani ot ilacı glifosat kullanım lisansının 5 yıl daha uzatılmasına yönelik düzenlemenin ilgili komitede onaylandığını açıklamıştı. Açıklamada, bununla ilgili yapılan oylamada Fransa'nın çekimser oy kullandığı bildirilmişti.

Bazı çevre ve doğa dernekleri Avrupa'da glifosat kullanımının yasaklanmasını istiyor. Avrupa'daki çiftçiler ise ürünün güvenli olduğunu ve bunu kullanmamanın tarım sektörüne zarar vereceğini iddia ediyor.

ABD merkezli dünyanın en büyük tohum üretici firmalarından Monsanto, Roundup markası altında glifosat maddesi içeren yabani ot ilacını üretiyor. Şirket, maddenin Avrupa standartlarına uyumlu olduğunu belirtiyor.

Dünya Sağlık Örgütünün uzmanlaşmış kanser kuruluşu olan Uluslararası Kanser Araştırmaları Kurumu, GDO’lu ürünlerin yaklaşık yüzde 80’inde kullanılan glifosatın insanlarda muhtemelen kansere yol açtığını açıklamıştı.