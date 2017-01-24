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Fransa'da sürücüsüz otobüsler test sürüşüne başladı

Paris'te 'sürücüsüz otobüs' seferleri kapsamında kısa mesafede deneme amacıyla başlanan yolcu taşımacılığı, basına tanıtıldı.

24.01.2017 - 09:55
  1. Haberler
  2. Teknoloji

otobüs

Elektrikle çalışan 10 yolcu kapasiteli otobüslerle ilk deneme seferleri Charles de Gaulle Köprüsü'nden Lyon Garı ile Austerlitz Garı arasındaki mesafede gerçekleştirildi.

SAATTE 7 KİLOMETRE HIZ YAPIYOR, 3 AY DENEME SÜRESİ

Saatte 7 kilometre hızla yaklaşık 200 metrelik mesafede yapılan deneme seferleri üç ay sürecek. Özel kamera ve sensörlerle donatılan elektrikli otobüsler, kendileri için ayrılan tercihli yolda ilerlerken çevresindeki insan, araç ve diğer objeleri algılayabiliyor.

"ŞEHİR YAŞANTISI İÇİN DEVRİM NİTELİĞİNDE"

Paris Belediye Başkan Yardımcısı Jean-Louis Missika, şoförsüz toplu taşıma araçlarının şehir yaşantısı için bir devrim niteliğinde olduğunu söyledi. Paris Belediyesi Toplu Taşıma Müdürü Elisabeth Borne ise sonraki süreçte şoförsüz otobüs ağını geliştirmeyi hedefledikleri açıkladı.

Fransa'da sürücüsüz otobüsler test sürüşüne başladı

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