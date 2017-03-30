Fransa'da tavuğa tecavüz eden adama 3 ay hapis

Ağustos 2016’da ailenin küçük çocuğunun annesine babasının tavukla tuhaf halini gördüğünü söylemesi üzerine kadının eşini takip etmesiyle ortaya çıktı.

KOCASINDAN TAZMİNAT İSTEDİ

Kocasından ayrılan kadın şikayetçi olurken bin avro da tazminat istedi.

3 AY ERTELEMELİ HAPİS CEZASI VERİLDİ

Rouen Ceza Mahkemesi tarafından yargılanan eski eşe 3 ay ertelemeli hapis cezası verilirken, ömür boyu da hayvan besleme yasağı getirildi. Diğer yandan, ailenin yedi tavuğu ve bir keçisi ise hayvan koruma derneğine emanet edildiği öğrenildi.