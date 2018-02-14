taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.495
USD
3,8066
EURO
4,7135
ALTIN
163,36
PETR
62,7700

Fransa'da tecavüz davasında rıza yaşına tepkiler

11 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz eden sanığın yargılandığı davada savcılığın "rıza vardı" sonucuna varması tepki çekti

AA | 14.02.2018 - 09:22..
  1. Haberler
  2. Dünya

Pontoise Ceza Mahkemesinde geçen yıl 11 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz etmekle suçlanan 28 yaşında ve 2 çocuk babası sanığın duruşması yapıldı.

SAVCILIK: "ÇOCUĞUN RIZASI VARDI"

Savcılığın olay anında çocuğun herhangi bir itirazda bulunmadığı ve darp izine rastlanmadığı gerekçesiyle "kızın rızasının olduğuna ve bu nedenle olayın tecavüz olarak değerlendirilemeyeceğine" ilişkin görüş bildirmesi ülkede tartışmalara neden oldu.

Çocuğun ailesinin talebi üzerine kapalı celsede görülen davada mahkeme, görevsizlik kararı vererek olayın yeniden incelenmesi için duruşmayı erteledi.

Davayı çok sayıda çocuk hakları ve kadın derneği temsilcisi de takip ediyor.

"RIZASI VARDI" DEYİP SERBEST BIRAKTILAR

Kasım ayında da 11 yaşında bir kız çocuğuna tecavüz eden 30 yaşındaki sanığın, "ilişkinin kızın rızasıyla gerçekleştiği" gerekçesiyle mahkeme tarafından serbest bırakılması tepkiye neden olmuştu.

Fransa kanunlarında çocukların kaç yaşından itibaren reşit sayıldıklarına dair bir düzenleme bulunmuyor. Çocuk hakları savunucuları ve dernekler, bu konuda bir alt sınırın belirlenmesi için hükümete çağrı yapıyor. Konuyla ilgili bir düzenlemenin, mart ayında Bakanlar Kurulu gündemine gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu sınırın 15 yaş olarak belirlenmesi taraftarı olduğunu daha önce açıklamıştı.

Fransa Eşitlik Yüksek Konseyi, daha önce yayımladığı bir raporda, yaklaşık 300 bin kadının 15 yaşından önce tecavüze ya da cinsel tacize uğradığı için şikayette bulunduğunu, sorumlulardan sadece yüzde birinin yargılanıp cezalandırıldığını belirtmişti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Aylardır aranan bilim adamının cesedi evinde bulundu
ABD'nin kuzeybatısındaki Burlington şehrinde yaşayan ve cinayete kurban gittiği düşünülen 84 yaşındaki bilim adamının cesedi aylar sonra evinde bulundu.
Danimarka Prensi Henrik 83 yaşında yaşamını yitirdi
Zatürree tanısı ile hastaneye kaldırılan Danimarka Prensi Henrik, 83 yaşında yaşamını yitirdi.
Suriyeli muhalifler İdlib'de 400 DEAŞ'lıyı esir aldı
Muhalifler, Esed rejiminin açtığı koridorla İdlib gerginliği azaltma bölgesine girmeye çalışan DEAŞ'la çatışmalarda 400 teröristi esir al
Belçika'da 'Binche Karnavalı' kutlandı
Belçika’nın Valon bölgesinde düzenlenen Binche Karnavalı, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'den Zeytin Dalı Harekatı'na iftira

ABD'den Zeytin Dalı Harekatı'na iftira

126
ABD PKK'ya yapacağı destek için DEAŞ'ı bahane etti

ABD PKK'ya yapacağı destek için DEAŞ'ı bahane etti

80
Fransa'dan Esad'a vururuz tehdidi

Fransa'dan Esad'a vururuz tehdidi

97
Martin Schulz istifa etti

Martin Schulz istifa etti

64
Tottenham İtalya'dan mutlu döndü

Tottenham İtalya'dan mutlu döndü

6
Asena Atalay ve Caner Erkin hakimi çıldırttı

Asena Atalay ve Caner Erkin hakimi çıldırttı

12
Saadet Partisi kendi adayını çıkaracak

Saadet Partisi kendi adayını çıkaracak

56
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM