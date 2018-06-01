Fransa'da tepki çeken uzun etek yasağı kitaplarda

Eğitim Bakanlığı tarafından devlet okullarına dağıtılan 83 sayfalık laiklik kuralları kitapçığında, "okullarda öğrencinin dini aidiyetini gösteren simge ve giysiler" yasağını yeniden tanımladı.

DİNİ SİMGELERE YASAK

Okullarda dini simge ve giysilerin yasak olduğu ülkede, yasalar listesine uzun ve koyu renk etek de eklendi.

Kitapçığa göre, öğrencinin sürekli saçını bandana ile kapatması, türban takması, başörtü kullanması ve koyu renk uzun etek giymesi dini sembol olarak görülüyor.

Okul yönetimi ve öğretmenlerin öğrencilerle diyalog kurması, ilgili yasağa dair bilgi vermesi öngörülen kitapçıkta, anlaşma sağlanamaması durumunda okul yönetiminin disiplin sürecini başlatabileceği ve okuldan uzaklaştırma da dahil bazı cezalar verebileceği kaydedildi.

VELİLERDEN BÜYÜK TEPKİ

Öğrenci velileri, Eğitim Bakanlığının, öğrencilerin uzun ve koyu etek giyilmesini yasaklamasına tepki gösterdi.

Bir öğrenci velisi Ahmet Güven, devletin laiklik ilkesi gereğince kız öğrencilerin başörtüsüne karıştığını, insan haklarına aykırı bu uygulamadan sonra şimdi de etek boyu ve rengi ile ilgili yasaklar getirilmesinin skandal olarak değerlendirildiğini söyledi.

Bir başka öğrenci velisi Gül Kaya da kendini insan hakları ve özgürlükler ülkesi olarak tanıtan Fransa gibi bir ülkenin öğrencilerin etek boyu ve rengine göre kararlar vermesinin dünya kamuoyuna kolayca anlatabileceği bir şey olmadığını ifade etti.

Ülkede uzun etek ile ilgili tartışmalar 2016 yılında da gündeme gelmiş ve bir öğrenci uzun etek giydiği için okuldan uzaklaştırılmıştı.

İslamofobi Gözlemevi Başkanı Abdallah Zekri, siyah uzun eteğin dini bir simge olarak algılanmasına tepki göstermişti.