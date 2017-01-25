Fransa'da terör soruşturması açılan çocuk sayısı 4 kat arttı

Paris Cumhuriyet Savcılığından yapılan yazılı açıklamada, 2016 yılında terörle mücadele kapsamında hakkında soruşturma yürütülen çocuk sayısının, 2015'e göre 4 kat artarak 51'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, Fransa'da terörle mücadele kapsamında takibe alınan bin 236 kişiden, 112'si kadın 355 kişi hakkında adli soruşturma açıldığı belirtildi.

Savcılığın açıklamasında, takip edilen diğer terör şüphelileri hakkında da arama kararı çıkarıldığı kaydedildi.

"AŞIRILIK YANLISI İNTERNET SİTELERİNE GİRDİKLERİ İÇİN"

Şüphelilerin aşırılık yanlısı internet sitelerine girdiği ve terör propagandası yaptığı bildirildi.

Savcılığın açıklamasında ayrıca, bazı şüphelilerin internet mesajlaşma programı "Telegram" üzerinden terörist gruplarla yazışmalarının tespit edildiği belirtilirken, mesajlarda Irak ve Suriye'den yönlendirilen militanların Fransa'da eylem yapmaya hazırlandığı bilgisine yer verildi.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre Irak ve Suriye'de, DEAŞ terör örgütü için savaşan 288'si kadın, 20'si çocuk 693 Fransız vatandaşı yaşıyor.