Fransa'da terör tehdidi devam ediyor

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Kaplumbağa ile oyunun acı sonu

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Yürümeye yeni başlayan ancak merdivenden inmeye korkan yavru köpeğe ders veren sahibi çabasının karşılığını aldı.

Ülke genelinde motosikletlere yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde ruhsatsız ve plakasız 3 bin 405 motosiklet trafikten men edildi.

Demet Şener, mahkemelik olduğu eşi İbrahim Kutluay'ın boşanmakta zorluk çıkardığını iddia etti.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na önümüzdeki seçimlerde Ankara adaylığı için Mansur Yavaş soruldu.

1 Şehit Halil Kantarcı'nın eşinden duygu dolu paylaşım 15 Temmuz şehidi Halil Kantarcı'nın eşi Ayşe Kantarcı, sosyal medya hesabından duygu dolu bir paylaşım yaptı.

2 Yapımcı Weinstein'in hakkında taciz soruşturması Gwyneth Paltrow ve Angelina Jolie gibi ünlü aktrislerin taciz iddiasında bulunduğu yapımcı Harvey Weinstein için soruşturma başlatıldı.

3 Irak Ordusu'ndan Kerkük'e operasyon hazırlığı Irak ordusu ve Haşdi Şabi güçlerinin son günlerde Musul ve Kerkük vilayetlerinde askeri hareketliliğin arttığı belirtiliyor.

4 Muharrem İnce CHP'lilere kızdı CHP'li vekil İnce, partililerin maksatlı olarak kendisiyle ilgili belediye başkanı adayı olacağına dair haberler yaptırdığını iddia etti.

5 Erdoğan: Bazı yerlerde değişim iradesi söz konusu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan dönüşü uçakta gazetecilere belediyelerdeki değişmle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

6 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-500 açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan dönüşü S-400 füzelerle ilgili bir sıkıntının olmadığını, S-500'lerle ilgili görüştüklerini belirtti.