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Fransa'da terör tehdidi devam ediyor

Fransa, terör eylemleri ardından başlattığı sıkı sınır güvenliği uygulamalarını 30 Nisan 2018'e kadar uzattı.

13.10.2017 - 07:19
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Fransa'da terör tehdidi devam ediyor

Fransa İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yapılan risk analizlerinin ülkedeki terör tehdidinin devam ettiğini ortaya koyduğu kaydedildi.

230'DAN FAZLA TERÖR KURBANI

Başkent Paris'te 13 Kasım'da yaşanan ve 130 kişinin hayatını kaybettiği terör eylemlerinin ardından başlatılan sıkı sınır güvenliği uygulamalarının 30 Nisan 2018'e kadar uzatıldığı ifade edilen açıklamada, Şengen bölgesindeki kontrollerin orantılılık ilkesi çerçevesinde yürütüleceğinin AB'ye bildirildiği belirtildi.

Fransa'daki terör eylemlerinde 2015'ten bu yana 230'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

OHAL DÖNEMİ

Ülkede 13 Kasım 2015 saldırılarının hemen sonrasında ilan edilen olağanüstü halin, kapsamlı güvenlik uygulamaları içeren yeni terörle mücadele yasasının kabul edilmesinin ardından 1 Kasım'da sona erdirilmesi bekleniyor.

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