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Fransa'da teröre karşı sıkı tedbirler alınacak

OHAL'in kaldırılacağı açıklanan Fransa'da terörle mücadelede sıkı tedbirler içeren yeni bir yasa tasarısı çıkarılacak.

04.07.2017 - 07:56
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Fransa'da teröre karşı sıkı tedbirler alınacak

Terörle mücadeleyi yeni bir boyuta sokmaya hazırlanan Fransa, OHAL'in yerine kalıcı terörle mücadele yasası hazırladı.

SINIRSIZ OHAL

1 Kasım'dan önce onaylanması beklenen yasa tasarısı, Fransız muhalefeti tarafından "Sınırsız OHAL" olarak adlandırıldı.

Sıkı tedbirler içeren yasa tasarısına göre, güvenlik güçleri ev ve iş yerlerinde artık daha kolay arama yapabilecek.

Terör şüphelisi olduğu düşünülen kişilerin, yaşadığı bölgeden izinsiz ayrılması yasaklanabilecek.

Fransa'da teröre karşı sıkı tedbirler alınacak

CAMİ KAPATMALAR BAŞLAYABİLİR

Hükümetin elini daha da güçlendirdiği yasayla birlikte, cami ve dernekler de istenilen anda kapatılabilecek.

Fransa'da teröre karşı sıkı tedbirler alınacak

FRANSA'DA TERÖR KALICI BİR TEHDİT

Hükümet sözcüsü Christophe Castaner, yeni yasayla ilgili bakanlar konseyi toplantısından sonra yaptığı açıklamada, "Son zamanlarda terörün kalıcı bir tehdit olma durumunda bulunmasından dolayı yeni bir yasa gerekli" ifadelerini kullanmıştı.

Fransa'da teröre karşı sıkı tedbirler alınacak

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