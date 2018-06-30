taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.520
USD
4,5867
EURO
5,3637
ALTIN
184,76
PETR
79,2300

Fransa'da trafik devrimi: Hız limiti 80 km oldu

Fransa'da şehirler arası otoyollarda hız limiti 90 kilometreden 80 kilometreye düşürüldü. Trafik kazalarında yaşanan artış nedeniyle getirilen bu uygulama trafikte devrim olarak görülüyor.

Haber Merkezi | 30.06.2018 - 14:24..
  1. Haberler
  2. Dünya
Fransa'da trafik devrimi: Hız limiti 80 km oldu

Fransa'da eleştirilere konu olan ve devamlı yaşanan ölümlü kazalar nedeniyle eleştirilere konu olan hız limiti uygulamasında revizyona gidiliyor. Yarın sabahtan itibaren 90 kilometrelik şehirler arası hız limiti 80 kilometreye indirildi.

Fransa'da trafik devrimi: Hız limiti 80 km oldu

TRAFİK DEVRİMİ

Ülke genelinde özellikle otoyollarda yaşanan ölümlü kazalar nedeniyle çok fazla tepki çeken hız limiti, yarın sabah itibarıyla düşürülüyor. Özellikle şehirler arası yollarda uygulamaya sokulacak olan trafik kuralları, yol güvenliği ve sürüş emniyeti için önemli bir devrim olarak görülüyor.

TABELALAR DEĞİŞİYOR

Paaris yönetiminin aldığı karar ülke genelinde sağlıklı bir biçimde uygulamaya geçilebilsin diye hemen eylem planı gerçekleştirildi. Belediyeler ve karayollarına bağlı birimler görev bölgelerindeki hız tabelalarını değiştirerek "90" yazanları yeni ve üzerinde "80" yazanlarla değiştirdi.

Hükümetin yaptığı bu uygulama Fransızları memnun ederken, ülke genelinde sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Türkiye'de aynı hız limiti de 90 kilometrede bulunuyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'li Bülent Tezcan: Genel başkan kalır biz gideriz

CHP'li Bülent Tezcan: Genel başkan kalır biz gideriz

243
Ada alıp Türkiye'yi bilimde geçme rüyası

Ada alıp Türkiye'yi bilimde geçme rüyası

268
İyi Partili vekilden seçmenlere hakaret dolu paylaşım

İyi Partili vekilden seçmenlere hakaret dolu paylaşım

257
YKS'ye geç kalanlar

YKS'ye geç kalanlar

226
Muharrem İnce, CHP'nin İzmir adayı olacak

Muharrem İnce, CHP'nin İzmir adayı olacak

206
Silikon Vadisi'ni bırakıp köyüne yatırım için döndü

Silikon Vadisi'ni bırakıp köyüne yatırım için döndü

99
CNN Türk canlı yayınında doların durumu sorgulandı

CNN Türk canlı yayınında doların durumu sorgulandı

68
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM