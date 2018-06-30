Fransa'da trafik devrimi: Hız limiti 80 km oldu

Fransa'da eleştirilere konu olan ve devamlı yaşanan ölümlü kazalar nedeniyle eleştirilere konu olan hız limiti uygulamasında revizyona gidiliyor. Yarın sabahtan itibaren 90 kilometrelik şehirler arası hız limiti 80 kilometreye indirildi.

TRAFİK DEVRİMİ

Ülke genelinde özellikle otoyollarda yaşanan ölümlü kazalar nedeniyle çok fazla tepki çeken hız limiti, yarın sabah itibarıyla düşürülüyor. Özellikle şehirler arası yollarda uygulamaya sokulacak olan trafik kuralları, yol güvenliği ve sürüş emniyeti için önemli bir devrim olarak görülüyor.

TABELALAR DEĞİŞİYOR

Paaris yönetiminin aldığı karar ülke genelinde sağlıklı bir biçimde uygulamaya geçilebilsin diye hemen eylem planı gerçekleştirildi. Belediyeler ve karayollarına bağlı birimler görev bölgelerindeki hız tabelalarını değiştirerek "90" yazanları yeni ve üzerinde "80" yazanlarla değiştirdi.

Hükümetin yaptığı bu uygulama Fransızları memnun ederken, ülke genelinde sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Türkiye'de aynı hız limiti de 90 kilometrede bulunuyor.