Fransa'da Türk marketini kundakladılar yabancı biri öldü

Grenoble kentinde Türklere ait Uğut Market'in kundaklanmasında, yangın başka bir mağazaya sıçradı. 8 kişi yaralanırken, mağazada uyuyan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

HAYATINI KAYBEDEN TÜRK DEĞİL

Fransa'nın Grenoble kentinde önceki gece Türklere ait bir markette çıkan yangında yaralanan ve hastaneye kaldırılan bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Yerel La Dauphine gazetesinde yer alan bilgilere göre, gece yarısından hemen sonra, Grenoble'da bulunan Uğur Market'te yangın çıktı.

Haberde, güvenlik kameralarının markete bir kundaklama girişimini tesbit ettiği ve olay yerine çağrılan polis ve itfaiyenin müdahalesi sonrası yangının söndürüldüğü, alevlerin sıçradığı yan dükkanda olduğu tesbit edilen bir kişinin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

KUNDAKLAMA OLDUĞU KESİNLEŞTİ

Mağazada uyuduğu tespit edilen bu kişinin, kaldırıldığı hastanede bugün akşam saatlerinde hayatını kaybettiği belirtildi. Türkiye'nin Lyon Başkonsolosu Özgür Çakar, dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği anlaşılan bu kişinin Türk vatandaşı olmadığının öğrenildiğini söyledi.

Çakar ayrıca, yangının kundaklama sonucu çıktığının kesinleştiği bilgisini verdi. Yangında 8 kişinin hafif yaralandığı öğrenildi.

Marketin yangında büyük hasar gördüğü, itfaiye ekiplerinin sabah 06.00'ya kadar süren çalışmaları sonucu market ve çevresindeki binaların güvenli hale getirildiği belirtildi.