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Fransa'da Türklerin coşkulu seçim kutlaması

Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla yurt dışında yaşayan gurbetçiler büyük bir sevinç yaşadı.

AA | 25.06.2018 - 10:21..
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Türkiye'de seçimlerin sonuçlarını merakla bekleyen Türk vatandaşları, Fransa'da dernek ve iş yerlerinde bir araya gelerek sonuçları takip etti.

UZUN KONVOYLAR OLUŞTURDULAR

Vatandaşlar Strazburg'da ilk sonuçların açıklanmasıyla birlikte araçlarıyla uzun konvoylar oluşturdu. Şehir merkezinde tur attıktan sonra Avrupa Parlamentosu'nun (AP) önünde buluşarak sevinç gösterisi yaptı.

Fransa'da Türklerin coşkulu seçim kutlaması

Şehrin Vosges Bulvarındaki Türkiye Cumhuriyeti Strazburg Başkonsolosluğu binası önünde toplanan çok sayıda kişi, buradan klakson ve sloganlar eşliğinde AP önüne geldi.

DEV TÜRK BAYRAĞI AÇILDI

Burada dev bir Türk bayrağı açan vatandaşlar, ellerinde Ak Parti, MHP ve bazı derneklere ait flamalarla sloganlar attı. Vatandaşlar "Recep Tayyip Erdoğan", "Ne mutlu Türk'üm diyene", "Türkiye seninle gurur duyuyor" ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.

Fransa'da Türklerin coşkulu seçim kutlaması

Araçlarıyla klakson ve şarkılar eşliğinde seçimlerin sonucundan duydukları memnuniyeti gösterdiler.

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte araçlara binen vatandaşlar, şehir merkezine giderek diğer kutlama konvoylarına katıldı. Kutlamalar Fransa'nın başta Paris olmak üzere Lyon, Mulhouse, Marsilya, Bordeaux, Toulouse ve Lille şehirlerinde de yapıldı.

Lyon'da Bellecour Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce kişi, meşaleler ve şarkılarla Türkiye ve Erdoğan sloganı attı.

Fransa'da Türklerin coşkulu seçim kutlaması

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