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Fransa'da üniversite eylemlerinin maliyeti 7 milyon euro

Öğrencilerin ilkbaharda hükümetin eğitim reformunu protesto etmek amacıyla kampüslerde düzenlendiği blokaj eylemlerin neden olduğu zararın bilançosu açıklandı.

AA | 14.08.2018 - 04:36..
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Fransa Yüksek Öğrenim, Araştırma ve Geliştirme Bakanı Frederic Vidal, RTL radyosunun programına katılarak, üniversite öğrencilerinin mart, nisan ve haziran aylarında hükümetin eğitim reformunu protesto etmek için kampüslerde düzenledikleri blokaj eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Öğrencilerin blokaj eylemleri sonucu oluşan zararın 7 milyon euro civarında olduğunu duyuran Vidal, üniversitelerdeki maddi hasarların tamamını devletin karşılayacağını belirtti.

Vidal, üniversite rektörleri ile görüştüğünü ve kendilerinden üniversitelerin eylül ayında hazır olmasını istediğini kaydetti.

Fransa'da üniversite eylemlerinin maliyeti 7 milyon euro

FRANSA'DAKİ ÖĞRENCİ PROTESTOLARI

Fransa'da şubat ayında Ulusal Meclisten geçirilen eğitim reformu ve üniversiteye girişle ilgili değişiklikler, ülke genelinde tepki çekmişti.

Öğrenciler, hükümetin şubat ayında meclisten geçirdiği eğitim ve üniversiteye giriş reformunu protesto etmek için bir süredir çok sayıda üniversite ve fakültede blokaj eylemleri düzenlemişti.

Üniversite öğrencilerinin uyguladığı blokaj nedeniyle birçok üniversitede zaman zaman eğitime ara verilmişti.

Liberation gazetesi, 4 Nisan'da ülke çapında 21 üniversiteye bağlı 60'dan fazla kampüste üniversite binalarının protestocu öğrenciler tarafından işgal edildiğini duyurmuştu.

Fransız polisi, daha önce de Paris'teki Sorbonne Üniversitesi, Paris-1 Üniversitesine bağlı Tolbiac kampüsü, Grenoble Alpes Üniversitesi ve Montpellier kentindeki Paul Valery Üniversitesine operasyon düzenlemiş ve tahliye etmişti.

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