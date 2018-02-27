Fransa'da vegan terörü

Daha sağlıklı beslenme ve hayvan haklarına saygı adına oluşturulan bir yaşam biçimi olan veganlık, ilginç bir noktaya doğru ilerliyor. Hayvanlar konusundaki hassasiyetleri ile tanınan veganlar, dün Fransa'nın Grenoble kentinde bulunan bir et restoranına saldırıda bulundu.

CAMLARI KIRILDI

Gece saatlerinde yapıldığı tespit edilen saldırıda binanın ön cephesinde bulunan camların kırıldığı, duvarlarının spreylerle boyanıp yazılar yazıldığı belirtildi.

Sabah saatlerinde dükkanlarına gelen çalışanların karşılaştıkları manzara sonrasında polise haber vererek şikayette bulundular. Olay yerine gelen polisler bölgede yaptıkları inceleme sonucunda restoranın duvarına "vegan terörü" yazıldığını gördüler.

VEGALARIN SALDIRISI

Restoranın girişinde bulunan inek heykeline de kırmızı sprey boyalarla karalamaların çizildiği saldırısında, polislerin yaptıkları inceleme neticesinde bir vegan grubunun saldırısı olabileceği tespit edildi. Olaya ilişkin soruşturmalarını sürdüren polis güvenlik kamerası görüntülerini inceleme altına aldı, yüzleri maskeli iki kişinin saldırıyı gerçekleştirdiğini belirtti.

Fransız polisi iki kişiyi bulmak için araştırmalarını derinleştiriyor.