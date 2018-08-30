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Fransa'da bakterili süt soruşturmasının belgeleri çalındı

Salmonella bakterisi barındıran süt ürünlerini sattığı ortaya çıkan Lactalis şirketi hakkındaki soruşturma belgelerinin, Ekonomi Bakanlığından çalındığı ortaya çıktı.

AA | 30.08.2018 - 00:58..
  1. Haberler
  2. Avrupa

Kamu yayıncısı France Bleu'de yer alan haberde, hırsızlık olayının 10 Mayıs'ta gerçekleştiği belirtildi.

Haberde, Bakanlık bünyesindeki Tüketim ve Yolsuzluklarla Mücadele Genel Direktörlüğü ofisinde bulunan ve Lactalis şirketine ait dosyaların yer aldığı bilgisayarın çalındığı kaydedildi.

GÜVENLİK AÇIĞINDAN FAYDALANDILAR

Salmonella bakterisi soruşturmasına dair belgelerin yer aldığı bilgisayarı alan kişi ya da kişilerin binaya tamirat nedeniyle geçici olarak devreye sokulan güvenlik alarmı çalışmayan başka bir kapıdan girdiği ifade edilirken, hırsızların doğrudan soruşturmaya yönelik belgelerin bulunduğu odaya yöneldiği ve bilgisayarı alarak kayıplara karıştığı bildirildi.

Konuyla ilgili polise şikayette bulunulduğu ve soruşturmasının sürdüğü kaydedilen haberde, hırsızlık olayından sonra bakterili süt skandalıyla ilgili yeni bir dönemin başladığı vurgulandı.

Fransa'da bakterili süt soruşturmasının belgeleri çalındı

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