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Fransa’da Yahudi düşmanlığı artıyor

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, Yahudi düşmanlığı olarak bilinen antisemitizmin yüzde 69 yükseldiğini açıkladı.

İHA | 10.11.2018 - 03:21..
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Philippe, sosyal medya hesabı üzerinden ülkede artan Yahudi düşmanlığı (antisemitizm) hakkında açıklamada bulundu. Philippe 2017 yılı ile karşılaştırıldığında antisemitizmin yüzde 69 oranında yükseldiğini belirtti. Başbakan, “Fransa’da antisemitizmin önüne geçmemiz için daha çok uzun bir yol var” ifadelerini kullandı.

Fransa Yahudi Kurumları Temsilciler Konseyi Başkanı Francis Kalifat ise elde edilen rakamlar hakkında “sürpriz değil” yorumunda bulundu. Kalifat, "Antisemitizm ülkemize derinden kök salmış. Yaşanılmaz hale gelecek seviyelere ulaşıyoruz” dedi.

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde yer alan Pittsburgh şehrindeki bir sinagogda düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırı sonrası, Philippe, Fransa’daki antisemitizm açısından “Hiçbir saldırıya taviz vermeme” konusundaki kararlılığını tekrar dile getirmişti.

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