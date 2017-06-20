1 Fransa'da yeni kabine yarın kurulacak Başbakan Edouard Philippe yeniden kabineyi kurmakla görevlendirdi.

2 THY, 9. kez en iyi havayolu şirketi seçildi Türk Hava Yolları, 2017 Skytrax Ödülleri’ne damga vurdu.

3 Aykut Kocaman ile Volkan Demirel tatile çıktı Aykut Kocaman, Volkan Demirel'le birlikte hem tatil yapmak hem de takım hakkında birlikte fikir alışverişinde bulunmak için Bodrum'a gitti.

4 Makyajla dudak büyütme hileleri Makyör Uğur Erdem Yıldız, makyajla dudak büyütme ve küçültme hilelerini anlattı.

5 Güneşten korunma yöntemleri Güneşten nasıl korunulur? Güneş ışığı en çok kimlere zarar verir? Güneş ışığı ciltte nasıl tahribata yol açar?

6 TOKİ'ye ait iş yerleri satışa sunuluyor Mülkiyeti TOKİ ait İstanbul Başakşehir Kayabaşı 17. Bölge yanında yer alan projedeki 77 iş yeri açık artırmaya çıkıyor.