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Fransa'da yeni kabine yarın kurulacak

Kabineyi kurmakla görevlendirilen Başbakan Edouard Philippe, yeni kabineyi Macron'a sunacak.

20.06.2017 - 14:55
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, genel seçimden sonra istifa eden Başbakan Edouard Philippe'i yeniden kabineyi kurmakla görevlendirdi. Philippe'in Macron'a kabineyi yarın 18.00'e (TSİ 19.00) kadar sunması bekleniyor.

MECLİSİN YÜZDE 75'İ YENİLENMİŞTİ

Macron'un Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketinin liderliğindeki ittifak (LREM-MoDem), pazar günü yapılan genel seçimin ikinci turunda Ulusal Mecliste 577 milletvekilliğinin 350'sini kazanarak çoğunluğu elde etmişti.

Ülkede ilklerin yaşandığı seçimin sonuçlarına göre, 424 aday ilk kez seçilerek Meclise girmiş ve Fransa Ulusal Meclisinin yüzde 75'i yenilenmişti.

45 MİLLETVEKİLİ ÇIKARILMIŞTI

Seçim sonucunda merkez sağ Cumhuriyetçi Parti (LR) liderliğindeki ittifakın (LR-UDI-DVD) milletvekili sayısı 137'de kalırken Sosyalist Parti (PS) liderliğindeki ittifak ancak 45 milletvekili çıkarabilmişti.

Ulusal Mecliste aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisini (FN) yalnızca 8 milletvekili, aşırı solcu Jean-Luc Melenchon'un Boyun Eğmeyen Fransa hareketinin içinde bulunduğu ittifakı (FI/PCF) ise 27 milletvekili temsil edecek.

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