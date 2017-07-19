taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.993
USD
3,5195
EURO
4,0605
ALTIN
140,71
PETR
49,1300

Fransa'da yeni terörle mücadele kanun tasarısı onaylandı

Fransa Senatosu, OHAL uygulaması kalktıktan sonra yürürlüğe girecek olan terörle mücadele kanunundaki değişiklikleri oylayarak kabul etti.

19.07.2017 - 17:23
  1. Haberler
  2. Dünya

Fransa'da yeni terörle mücadele kanun tasarısı onaylandı

Senatodaki oylamada 106'ya karşı 229 senatörün oyuyla kabul edilen tasarıya merkez sağdaki Cumhuriyetçiler ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurucusu olduğu Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi destek verirken, sosyalist ve aşırı sol üyeler muhalefet etti.

Hükümetin,1 Kasım'dan önce çıkarılması için yoğun çaba sarf ettiği tasarının sonbaharda Ulusal Meclisin gündemine gelmesi bekleniyor.

OHAL KASIM'DA BİTİYOR

Söz konusu tasarı yasalaştıktan sonra, Fransa'da 6'ıncı kez uzatılan OHAL uygulamasına 1 Kasım'da son verilmesi hedefleniyor.

OHAL'in getirdiği yetki ve kısıtlamalar, hükümetin hazırladığı terörle mücadele tasarısının kapsamına dahil ediliyor. Bu duruma sivil toplum kuruluşları ve insan hakları savunucuları tepki gösterdi.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils Muiznieks de, Senato Başkanı Gerard Larcher'e hitaben önceki gün bir mektup yazarak, "Terörle mücadele kapsamında yapılacak değişikliklerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihadına uygun olması gerektiğine" dikkati çekmişti.

Muiznieks, tasarıdaki terör tehdidi ve terörü övme suçlarının soyut ifadeler olduğunu belirterek, şüpheli kişilere öngörülen ev hapisleri ve elektronik kelepçe uygulamalarının somut delillere dayandırılması gerekliliğine işaret etmişti.

OHAL UYGULAMALARI YENİ YASADA YER ALACAK

Yeni düzenlemede, adli makamların birçok yetkisi valiliklere devrediliyor. OHAL uygulamaları arasında yer alan, adres baskınları, aramalar, güvenlik bölgesi ilan etme, ev hapisleri gibi çok sayıda güvenlik önlemi yeni yasada yer alacak ve valiliklerin yetkisinde olacak.

Paris'te 13 Kasım 2015'te düzenlenen ve 130 kişinin ölümüne yol açan terör saldırılarının ardından Fransa'da olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti. Fransa Ulusal Meclisi, yaklaşık iki hafta önce OHAL uygulamasının 6. kez uzatılmasına karar vermişti.

İlginizi Çekebilir
Etiyopya'da benzin sıkıntısı uzun kuyruklar oluşturdu
Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da bazı istasyonların belirli saatlerde benzin sağlaması uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu.
Trump: Sahte haber yapan medya 'hastalıklı'
Medya, G20 Zirvesi'nde gizli Trump ve Putin arasında görüşme yapıldığı iddia etti. Trump'ın cevabı gecikmedi.
Kraliyet ailesinin utangaç varisi
Polonya'ya geçtiğimiz günlerde bir ziyaret gerçekleştiren Prens William ve eşi, Prens George'u uçaktan indirmekte oldukça zorlandı.
Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye Katar tepkisi
Suudi Arabistan'ın Birleşmiş Milletler Daimi Elçisi Abdullah el Muallimi, Türkiye'nin Katar'a verdiği desteği eleştirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan Yıldırım görüşmesi bitti, işte yeni kabine

Erdoğan Yıldırım görüşmesi bitti, işte yeni kabine

225
Ebru Şallı'nın yeni aşkı evli çıktı

Ebru Şallı'nın yeni aşkı evli çıktı

171
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Başbakan Yıldırım görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Başbakan Yıldırım görüşmesi başladı

351
Kabineye 5 yeni isim girdi

Kabineye 5 yeni isim girdi

108
CNN Türk canlı yayınında FETÖ'cü gerginliği

CNN Türk canlı yayınında FETÖ'cü gerginliği

65
Burhan Kuzu Allah'a havale ediyor

Burhan Kuzu Allah'a havale ediyor

116
FETÖ arşivleri 'pornolarım' yazılı CD'lerden çıktı

FETÖ arşivleri 'pornolarım' yazılı CD'lerden çıktı

72
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM