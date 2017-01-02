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Fransa'da yılbaşı gecesi 650 araç kundaklandı

Fransa İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yılbaşı gecesi ülke genelinde 650 araç ateşe verildi.

02.01.2017 - 18:47
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Fransa İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Yılbaşında ülke genelinde kundaklanan araç sayısı bu eylemlerin ne kadar kabul edilemez olursa olsun devam ettiğini gösteriyor. Ülkede 650 araç kundaklandı" ifadeleri kullanıldı.

100 BİN AŞKIN POLİS GÖREV YAPTI

Geçen yıl da 602 aracın kundaklandığı belirtilen açıklamada yine de ülkede araç kundaklama olaylarının son 5 yılda yüzde 20 azaldığı kaydedildi. Açıklamaya göre 100 bini aşkın polisin görev yaptığı yılbaşı gecesinde büyük bir olay da yaşanmazken 454 kişi gözaltına alındı.

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