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Fransa'da yoldan geçen kadına yumruk atan adam yakalandı

Fransa'nın başkenti Paris'te bir kadına önce ıslık çalıp ardından laf atan adam, aylardır aranıyordu. Adam, aylar sonra yakalandı.

Haber Merkezi | 28.08.2018 - 17:37..
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Fransa'da kadına şiddet ve taciz olaylarının önüne geçmek için birçok yasa tasarısı hazırlanırken geçtiğimiz aylarda başkent Paris'te genç bir kadına şiddet uygulanmıştı.

Fransa'da kadına şiddet sosyal medyayı salladı İZLE

ZANLI ARANIYORDU

Yanından geçen kadına ıslık çalıp laf atan adamın kadının arkasından koşup attığı yumruk ise kameralar tarafından anbean kaydedilmişti. O tarihten itibaren yakalanamayan adam aylar sonra yakalandı.

Fransa'da yoldan geçen kadına yumruk atan adam yakalandı

ADAM CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Suçlu bulunan adam ise cezaevine gönderildi. Marie adındaki genç kadının ise psikolojik tedavi altında olduğu belirtildi.

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