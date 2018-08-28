Fransa'da yoldan geçen kadına yumruk atan adam yakalandı

Fransa'da kadına şiddet ve taciz olaylarının önüne geçmek için birçok yasa tasarısı hazırlanırken geçtiğimiz aylarda başkent Paris'te genç bir kadına şiddet uygulanmıştı.

Fransa'da kadına şiddet sosyal medyayı salladı İZLE

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Yanından geçen kadına ıslık çalıp laf atan adamın kadının arkasından koşup attığı yumruk ise kameralar tarafından anbean kaydedilmişti. O tarihten itibaren yakalanamayan adam aylar sonra yakalandı.

ADAM CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Suçlu bulunan adam ise cezaevine gönderildi. Marie adındaki genç kadının ise psikolojik tedavi altında olduğu belirtildi.