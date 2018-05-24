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Fransa'daki ekonomik eylemler Macron'a diktatör dedirtti

Fransa'da bir aydır devam eden Macron'un ekonomi politikaları karşısındaki eylemler polis şiddetine dönüşüyor. Göstericileri tekme tokat döven polislerden sonra Fransızlar, Macron'a diktatör diyor.

Haber Merkezi | 24.05.2018 - 09:57..
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Fransa'daki ekonomik eylemler Macron'a diktatör dedirtti

Fransa'da Macron ve ekonomik politikaları karşısında meurlar, işçiler ve iş sektörleri yaklaşık bir aydır grevde. Bu grevler neticesinde Fransa'nın gururu ve Avrupa'nın en büyük havayolu şirketlerinden biri olan Air France bile batma noktasına gelirken, sokaklarda grev yapan eylemcilere polislerin müdahalesi çok tartışılıyor.

Fransa'daki ekonomik eylemler Macron'a diktatör dedirtti

POLİSLERDEN EYLEMCİLERE DAYAK

Paris merkezli gösterilere polis şiddeti damgasını vuruyor. Özellikle dün ortaya çıkan görüntülerde polislerin eylemcilere gözünü bile kırptmadan tekme tokat saldırdığı, yerlerde sürükleyerek copladığı görülüyor.

Yaklaşık bir aydır devam eden gösterilerde bir çok şehirde sokaklarda genel grev gerçekleştirilirken, polislerin müdahalesi de buna karşılık oldukça sert oluyor.

Fransa'daki ekonomik eylemler Macron'a diktatör dedirtti

"DİKTATÖR MACRON"

Polis şiddetinin bu denli büyük olması, Fransızları da ayağa kaldırdı. Göstericiler özellikle hükümeti polislerin sert müdahalesine karşı sessiz kalmakla suçlarken, Macron'a diktatör benzetmelerinde bulundu.

Fransa'daki ekonomik eylemler Macron'a diktatör dedirtti

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