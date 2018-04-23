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Fransa'daki grevler turizmi olumsuz etkiliyor

Demiryolu ve havacılık sektöründeki grevler nedeniyle Fransa'da turizm sektöründe yüzde 20'ye varan kayıp yaşandı.

AA | 23.04.2018 - 14:53..
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Fransız Demiryolu İdaresi (SNCF) ve ulusal havayolu şirketi Air France çalışanlarının grevi nedeniyle bu ay turizm sektöründe yüzde 20'ye varan iptal gerçekleşti.

İptaller daha çok Fransa'nın güney ve batı kesimlerindeki tatil bölgelerinde yaşandı. Yaz dönemi rezervasyonlarının bu durumdan nasıl etkileneceği ise endişe konusu.

Fransa'daki grevler turizmi olumsuz etkiliyor

İki yıllık durgunluğun ardından 2018 itibarıyla yeniden yükselişe geçen turizm, eğlence ve restoran sektörünün grevlerden olumsuz etkilenmesinin yanı sıra Fransa'nın yurt dışındaki imajının da zedeleneceği düşünülüyor.

Grevlerin yaz boyunca devam edip etmeyeceği konusundaki karar ise bu hafta içi yapılacak müzakereler sonrası alınacak.

GÜNLÜK KAYIP 20 MİLYON EURO

Hükümetin reform tasarısını protesto eden SNCF çalışanları, 23 Mart'ta başlayan ve haziran sonuna kadar sürecek kademeli grev kararı almıştı. Haftanın belli günleri uygulanan grevler nedeniyle SNCF'nin günlük kaybının ortalama 20 milyon euro olduğu açıklanmıştı.

UÇUŞLARIN YÜZDE 35 İPTAL EDİLDİ

Çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve ücretlere yüzde 6 zam talebiyle greve giden Air France çalışanlarının grevi nedeniyle ise şirketin uluslararası uçuşlarının ortalama yüzde 35'i iptal edilirken, orta mesafe ve Fransa içi uçuşlarında da önemli oranda iptaller yaşanmıştı.

Demiryolu ve havacılık sektöründe bugün ve yarın grevler devam edecek. İki sektörde de grevlerin aynı güne denk gelmesi nedeniyle ülkede ulaşım karmaşasının yaşandığı ve bu durumdan özellikle şirketlerin büyük ölçüde zarar gördüğü bildiriliyor.

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, geçen hafta yaptığı açıklamada, grev ve gösterilerin ekonomiye etkisini göstermeye başladığını ve bunun büyümeye olumsuz yansıyacağını belirtmişti.

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