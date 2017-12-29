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Fransa'daki mültecilerin içler acısı dramı

Fransa'nın başkenti Paris'te mülteciler ısınmak için çamaşır makinesine sığınıyor.

Haber Merkezi | 29.12.2017 - 14:57..
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Fransa'nın başkenti Paris, dünyanın en güzel şehirlerinden biri olarak anılıyor ve her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor. Ancak bu güzel şehir, aslında büyük bir insani ayıba da ev sahipliği yapıyor.

Fransa'daki mültecilerin içler acısı dramı

FRANSIZ HÜKÜMETİ DESTEK VERMİYOR

Uzaktan bakınca çöplüğe benzer bir yapı içerisinde yaşamlarını sürdürmeye çalışan mültecilere, Fransız hükümeti bir euroluk destek dahi vermiyor.

Paris'te mültecilerin zor yaşamı- FOTO GALERİ

FOTOĞRAF MÜLTECİLERİN DURUMUNU ORTAYA KOYDU

Fransa'nın mültecilere karşı umursamaz tavrı ise bir kez daha yeni bir fotoğrafla gözler önüne serildi.

Fransa'daki mültecilerin içler acısı dramı

SOKAK ÇOCUKLARI ÇAMAŞIR MAKİNESİNE SIĞINDI

Sosyal medyada yayınlanan fotoğrafta daha çok Faslı olduğu öğrenilen sokak çocuklarının, Fransa'daki soğuktan korunmak için çamaşır makinelerine sığındığını gösteriyor. Bu fotoğrafın sosyal medyada yayınlanmasının ardından da Fransa'da yeni bir tartışma alevlendi.

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