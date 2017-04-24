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Fransa'daki seçimden Erdoğan'a oy çıktı

Fransa'da gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçiminde bir çok zarftan Erdoğan ismi çıktı.

24.04.2017 - 08:39
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13 Kasım 2015'te 130 kişinin hayatını kaybettiği saldırıların ardından ilan edilen olağanüstü hal durumunun devam ettiği ülke Fransa'da, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu yapıldı.

MACRON VE LE PEN ZAFERLE AYRILDI

Yürüyüş Hareketi'nin lideri Emmanuel Macron oyların yüzde 23,7'sini alarak seçimden birinci çıktı. Aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi'nin lideri Marine Le Pen de yüzde 21,7'lik oy oranıyla ikinci oldu.

Merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisi'nin adayı François Fillon ve aşırı solcu aday Jean-Luc Melenchon ise yüzde 19,5'er oy aldı.

İlk turda ilk iki sırayı kazanan Macron ve Le Pen, 7 Mayıs'ta düzenlenecek ikinci tur oylamada yarışacaklar.

"REİSTEN BAŞKA OY VERECEK ADAM YOK"

Oy kullanma işlemlerinin ardından sosyal medyada yayınlanan fotoğraflar ise seçimlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damga vurduğunu ortaya çıkardı.

Bir çok gurbetçi vatandaşımızın pusulalara Erdoğan ismini yazdıkları gözlendi. Bazı vatandaşlar zarflara ''Reisten başka oy verecek adam yok. Uzun adam şu Avrupa'ya bir el atsan.'' şeklinde notlar bıraktı.

Fransa'daki seçimden Erdoğan'a oy çıktı

Fransa'daki seçimden Erdoğan'a oy çıktı

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