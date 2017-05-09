Fransa'daki sirkte korku dolu anlar

Fransa'nın Amiens şehrinde kurulan 'Buffalo' adlı sirkte korku dolu anlar yaşandı. Sirkte aslanın eğimenine saldırma anı ve izleyicilerin yaşadığı korku dolu anlar, çocuğu ile birlikte sirke giden bir Türk vatandaşı tarafından görüntülendi.

Fransa'nın Amiens şehrinde 'Buffalo' adlı sirkte 7 Mayıs saat 14.00 sıralarında başlayan gösteride korku dolu anlar yaşandı. Gösteri sırasında aslan eğitmenine beklenmedik bir anda saldırdı.

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PANİK YAŞANDI

Yere yatan eğitmen aslanın saldırısında kurtulmaya çalıştı. Bu sırada gösteriye izlemeye gelenler büyük panik yaşadı. İzleyiciler aslanın eğitmenine saldırısı sırasında sirki boşalttı. Eğitmen aslanın saldırısında kurtularak kendini sahnenin dışına atmayı başardı.

Hastaneye kaldırılan eğitmenin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Sirkte aslanın eğimenine saldırma anı ve izleyicilerin yaşadığı korku dolu anlar çocuğu ile birlikte sirke giden bir Türk vatandaşı tarafından görüntülendi.