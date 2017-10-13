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Fransa’daki yangının son kurbanı Erzincan’da defnedildi

Fransa'daki yangında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Nihal Ertunç, memleketi Erzincan'da toprağa verildi.

13.10.2017 - 16:15
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Fransa’nın Mulhouse Kentinde 1 Ekim 2017 günü Türklerin yaşadığı binada çıkan yangında 3’ü Türk, 5 kişi hayatını kaybetmişti. Yangında ağır yaralanan Nihal Ertunç ise tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Fransa’daki yangının son kurbanı Erzincan’da defnedildi

ERZİNCAN'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Nihal Ertunç'un cenazesi ailesinin isteği üzerine defnedilmek üzere Erzincan’ın Çukurkuyu Beldesi’ne getirildi. Fransa’dan havayolu ile Erzurum’a getirilen cenaze, oradan öğlen saatlerinde karayolu ile öğlen saatlerinde Erzincan’a ulaştı.

Fransa’daki yangının son kurbanı Erzincan’da defnedildi

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Cuma namazının ardından belde mezarlığında kılınan cenaze namazına yakınlarının yanı sıra Vali Vekili Dede Musa Baştürk, AK Parti Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle, belde belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. 9 kardeşten en büyüğü olan Nihal Ertunç’un kardeşleri ve yakınları namaz sırasında gözyaşlarına hakim olamazken namazın ardından cenaze dualar eşliğinde toprağa verildi.

Fransa’daki yangının son kurbanı Erzincan’da defnedildi

9 YAŞINDAKİ KIZI DA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Fransa'nın Mulhouse kentinde 1 Ekim 2017 Pazar günü çıkan yangında 3 Türk çocuğu ile birlikte 5 kişi hayatını kaybetmişti. Anne Nihal Ertunç yangında ağır yaralanırken, 9 yaşındaki kızı Sanem Ertunç hayatını kaybetmiş, cenazesi İstanbul’da toprağa verilmişti.

Fransa’daki yangının son kurbanı Erzincan’da defnedildi

Fransa’daki yangının son kurbanı Erzincan’da defnedildi

Fransa’daki yangının son kurbanı Erzincan’da defnedildi

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