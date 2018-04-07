Fransa'dan AA'ya tepki: Askerlerimizi ifşa ettiniz

Anadolu Ajansı’nın 30 Mart 2018’de Fransız ordusunun Suriye’nin kuzeyindeki PYD/YPG’nin etkin olduğu bölgede beş askeri üste varlık gösterdiğine dair grafikli haberi, Paris’te tepki yarattı.

"KABUL EDİLEMEZ"

Macron’a danışmanlık yapan askeri analist Dominique Trinquand, "Aynı düşmana (DEAŞ) karşı savaşması gereken biri (Türkiye) tarafından böyle bir hareket yapılması kabul edilemez." dedi.

ABD ASKERLERİ DE İFŞA EDİLMİŞTİ

AA, Temmuz 2017’de de ABD’nin Suriye’nin kuzeyindeki askeri noktalarına ilişkin ayrıntıları haberleştirince Washington ile de benzer bir tartışma yaşamıştı. ABD liderliğindeki uluslararası DEAŞ'la mücadele koalisyonu AA’ya, 'düşmana hassas taktiksel bilgiler sağlandığı' tepkisini göstermişti.