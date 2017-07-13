Fransa'dan Google kararına itiraz

Kamu Hesaplarından Sorumlu Bakan Gerald Darmanin, Meclis'te bir sözlü soru önergesine verdiği yanıtta, devletin, idari mahkemenin verdiği kararı temyiz mahkemesine götüreceğini söyledi.

"İTİRAZ EDECEĞİZ"

Darmanina, "Devletin çıkarlarını korumak için bu karara itiraz edeceğiz." dedi.

1 MİLYON 115 MİLYON AVRO

Paris İdari Mahkemesi, geçmişten gelen birikmiş vergi cezaları için kesilen 1 milyar 115 milyon avro tutarındaki cezanın haksız olduğuna ve vergiye tabi olmadığına hükmetmişti.

Gerekçeli kararda, Avrupa’daki merkezi İrlanda olan şirketin "2005 ve 2010 yılları arasında Fransa’da vergiye tabi olmadığı" görüşüne varılmıştı.

GOOGLE'A VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇLAMASI

Google, Avrupa ülkelerinde vergi kaçırdığı suçlaması yüzünden uzun süredir AB Komisyonu’nun da takibinde bulunuyor.

AB Komisyonu, 27 Haziran’da, Google'a internet aramalarındaki hakim konumunu kötüye kullanmaktan dolayı 2,42 milyar avroluk rekor para cezası verirken, çalışma biçimini değiştirmesi için 90 gün süre tanımıştı.