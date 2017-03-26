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Fransa'dan İngiltere'ye Brexit çıkışı

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, "İngiltere'nin, AB üyeliğinden çıkışının bedelini zorunlu olarak ödemesi gerekir." dedi.

26.03.2017 - 00:31
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Fransa'dan İngiltere'ye Brexit çıkışı

SD

AB'ye üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları, birliğin kurucu anlaşması kabul edilen 1957 tarihli Roma Anlaşması’nın 60. yıl dönümü dolayısıyla Roma’da bir araya geldi.

"BEDELİNİ ZORUNLU OLARAK ÖDEMESİ GEREKİR"

Zirve sırasında basına değerlendirmede bulunan Hollande, "İngiltere'nin, AB üyeliğinden çıkışının bedelini zorunlu olarak ödemesi gerekir. Üyelikten çıkışın AB’ye hasar vermemesini güvence altına almak için gerekli olan her şeyi yapacağız." dedi.

Hollande, AB üyeliğinden çıkışı İngilizlerin istediğini hatırlatarak, buna rağmen Fransa’nın İngiltere ile iyi ilişkileri sürdürmesi gerektiğini ifade etti.

"AB BARIŞ VE REFAH GETİRİYOR"

AB projesinin, Avrupa’ya refah ve barış getirdiğini söyleyen Hollande, ortak pazar ve para birliği ile AB’nin dünyanın en önemli ekonomik güçlerinden birine dönüştüğünü dile getirdi.

Avrupa’da AB’den çıkışı savunan siyasetçilerin artması ile ilgili bir soru üzerine Hollande, birlik sayesinde üye ülkelerin, terörle mücadele ve sığınmacı sorununun çözümü konusunda daha etkili ve ekonomi alanında da daha başarılı olacaklarını savundu.

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Fransa'dan İngiltere'ye Brexit çıkışı

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