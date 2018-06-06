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Fransa'dan İran'a nükleer uyarısı

İran'ın nükleer anlaşmanın bozulmasıyla birlikte uranyum zenginleştirme çalışmalarına başlayabileceği yönündeki açıklamalarını anlaşmanın taraflarından biri olan Fransa'dan uyarı geldi.

Haber Merkezi | 06.06.2018 - 11:01..
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Fransa İran'ın, nükleer anlaşma bozulursa uranyum zenginleştirme kapasitesini artırabileceği yolundaki açıklamasının, "kırmızı çizgiye" tehlikeli yakınlıkta bir adım olduğunu söyledi.

ANLAŞMA DEVAM ETMELİ

Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian bugün Europe 1 radyosunda yaptığı açıklamada, "Kırmızı çizgiyle oynamak her zaman tehlikelidir" dedi.

Le Drian, 2015 yılında İran ile büyük devletler arasında yapılan ancak ABD'nin çekildiği anlaşmayı yaşatmak için gösterilen çabaların devam ettiğini belirtti.

İRAN GERİLİMİ

İran ile Batılı ülkeler arasındaki gerilim, ABD Başkanı Donald Trump'ın "çok kusurlu" olarak nitelediği anlaşmadan geçen ay çıkmasından bu yana yeniden canlılık kazandı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise dün Paris ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Fransa'dan, İran'ın "bölgesel saldırganlığına" odaklanmasını istedi.

Netanyahu Fransa'yı nükleer anlaşmadan çıkması için ikna etmeye gerek kalmadığını çünkü İran'ın maruz kalacağı ekonomik baskılar nedeniyle bu anlaşmanın işlemez hale geleceğini söyledi.

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