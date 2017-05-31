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Fransa'dan Lübnan ordusuna askeri yardım

Lübnan ordusuna yapılan silah yardımı, başkent Beyrut'ta düzenlenen törenle Lübnanlı yetkililere verildi.

31.05.2017 - 06:25
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Beyrut'un doğusunda Lübnan ordusuna ait kışlada gerçekleşen törende, Fransa'nın askeri yardım paketi kapsamındaki tanksavar füzeleri, hafif ve orta dereceli askeri cephane, bazı askeri araçlar ve 10 bomba arama köpeği, Lübnanlı yetkililere teslim edildi.

Fransa'dan Lübnan ordusuna askeri yardım

Törende konuşan Fransa'nın Beyrut Maslahatgüzarı Arnaud Pescheu, ülkesinin, Lübnan Ordusu Vakfı ile çalışmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Fransa'dan Lübnan ordusuna askeri yardım

Pescheu, askeri yardımın ilk bölümünü oluşturan bu paketin, Lübnan'ın terörle mücadelesine destek vermek amacıyla yapıldığını vurguladı.

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı François Hollande, 16 Nisan 2016'daki Lübnan ziyaretinde, toplam 15 milyon avro değerinde yardım sözü vermişti.

Fransa'dan Lübnan ordusuna askeri yardım

ABD'DEN EN FAZLA YARDIM ALAN 5. ÜLKE

Lübnan ordusuna en fazla askeri yardım yapan ülkelerin başında ABD geliyor. Son olarak 5 Mayıs'ta, Beyrut'un güneyindeki askeri lojistik merkezinde gerçekleşen törende 800 ağır makinalı silah ve 320 mürettebat silahı, Lübnanlı yetkililere teslim edilmişti.

Fransa'dan Lübnan ordusuna askeri yardım

ABD'DEN 2016'DA 220 MİLYON DOLARLIK ASKERİ YARDIM

ABD'nin Lübnan Büyükelçisi Elizabeth Richard, törende yaptığı konuşmada, "ABD'nin 2016'nın sonuna kadar toplam 220 milyon dolar değerinde silah ve askeri malzeme yardımı yaptığı Lübnan, ABD'den en fazla askeri yardım alan beşinci ülke konumuna geldi." ifadelerini kullanmıştı.

Fransa'dan Lübnan ordusuna askeri yardım

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