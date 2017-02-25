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Fransa'nın Cumhurbaşkanı adayı Obama

Fransa'daki hayranları, eski ABD Başkanı Barack Obama’yı ülkelerinde yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday göstermek istiyor.

25.02.2017 - 11:09
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Fransız aktivistler Paris'in her yerinde ‘Obama 17' yazılı eski ABD liderinin portrelerini astı. ‘Obama 17' web sitesinde de Barack Obama'yı cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmaya ikna etmek için bir dilekçe imzaya açıldı. Aktivistlerin hedefi, 1 milyon imza toplamak.

"GEZEGENE DEMOKRASİ DERSİ VEREBİLİRİZ"

Sitedeki yazıda, "Fransa'nın kitleler halinde aşırı sağcı adaya oy vermeye hazırlandığı bir dönemde, bir yabancıyı cumhurbaşkanı seçerek biz bu gezegene demokrasi dersi verebiliriz" ifadelerine yer verildi.

Fransa'nın Cumhurbaşkanı adayı Obama

FRANSIZLARA KÖTÜ HABER

Aktivistlerin planlarını suya düşürecek engellerden birisine dikkat çekti. Haberde, "Tüm bunlar kulağa iyi geliyor ama bir sorun var. Sadece bir Fransız, Fransa Cumhurbaşkanı olabilir. Obama ise Fransız değil" diye belirtildi.

Fransa'nın Cumhurbaşkanı adayı Obama

"UMUT VERMEK ZORUNDAYIZ"

Site, pankart ve dilekçeyi hazırlayan aktivist grubunun temsilcisi, Obama'nın başkanlık süresine 2 ay kala bu fikrin ortaya çıktığını belirterek, "Bunun mümkün olup olmadığını, Fransız olup olmadığını düşündük. Biz aslında bunu yapmak zorundayız, insanlara umut vermek zorundayız" dedi.

Fransa'nın Cumhurbaşkanı adayı Obama

Fransa'nın Cumhurbaşkanı adayı Obama

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