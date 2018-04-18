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Fransa'nın gündemi: Macron'un ceketi gömleği

Fransa yoğun Suriye gündemini çabuk unuttu, en iyi bildiği konu olan modaya geri döndü. Macron'un BMF TV'de katıldığı programda konuştuklarından çok giydiği ceket ve gömleği konuşuldu.

Haber Merkezi | 18.04.2018 - 09:48..
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Fransa'nın gündemi: Macron'un ceketi gömleği

Yalnızca birkaç gün önce dünya, üçüncü savaşının kıyısından döndü: ABD, İngiltere ve Fransa'nın, Suriye'yi bombalaması nedeniyle. Tüm dünya bu gelişmeleri yakından ve büyük bir endişe içinde takip ederken, olayın aktörlerinden Fransa, gündemini çok çabuk değiştirdi.

Suriye'deki kimyasal konusunu unutan Fransa, en iyi bildiği konu olan modaya yeniden yöneldi. Hem de Macron üzerinden...

Fransa'nın gündemi: Macron'un ceketi gömleği

GÖMLEK Mİ UZUN CEKET Mİ KISA

BMF TV'de yayınlanan bir programa konuk olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gündemi yorumlarken, masada Suriye konusu dahi bulunuyordu. Fransa Cumhurbaşkanı değerlendirmelerine devam ederken ülke gündemi bir anda değişti, Macron'un ceketi, gömleği oldu.

Fransa'nın gündemi: Macron'un ceketi gömleği

Konuşma sırasında Macron'un üzerindeki kıyafetlerine odaklanan Fransızlar, ceketin kısalığı, arkasındaki potu ve gömleğin manşetlerinin uzunluğuna kafayı taktı. Kısa süre içerisinde bu detay Fransız basınının gündemine yerleşti. Günün en çok kounşulan konularından biri "Macron'un gömleği mi uzun, yoksa ceketi mi kısa" oldu.

Fransa'nın gündemi: Macron'un ceketi gömleği

Fransa'nın gündemi: Macron'un ceketi gömleği

SURİYE UNUTULDU

Henüz birkaç gün önce Suriye'deki kimyasalı binlerce kilometre öteden kendine dert edinen ve üçüncü dünya savaşının çıkmasına neden olabilecek füze atışlarını gerçekleştiren Fransa, bu gündemi bir kenara bırakıp kendileri için "hayati" derecede önem taşıyan "moda" konusunu yeniden ele aldı.

Suriye unutuldu, füzeler unutuldu, kimyasal unutuldu...

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