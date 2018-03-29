1 Cosplay akımı kostüm tasarımcılarına yaradı Pek çoğumuzun "Bilgisayar oyunu heralde" diyip geçeceği 'Cosplay' yurtdışında pek yaygın. Bu akımı görüp tedirginlik yaşayanlar bir yana bundan bir de ekmek yiyenler var. Kostüm tasarımcıları...

2 Avrupa'nın gözü 3. Havalimanı'nda Türkiye’nin dünyaya açılan vitrini olacak 3. Havalimanı, Avrupa’daki diğer büyük havalimanlarının rekabet tedbirlerini artırmasına neden oldu.

3 İstanbul Yeni Havalimanı rakiplerini endişelendiriyor Sadece İstanbul hava sahasını değil, Avrupa hava sahasını da etkileyecek bir proje olan İstanbul Yeni Havalimanı, Avrupalı rakiplerini yeni tedbirler almaya zorluyor.

4 Kolon kanserine neden olan etkenler En önemli nedenleri arasında genetik faktörler, düzensiz beslenme ve hareketsiz yaşamın yer aldığı bu hastalık sinsice ilerleyerek hiçbir belirti vermeyebiliyor.

5 Fransa’nın ilk nükleer santrali 2019 yılında kapanıyor Her yıl çok sayıda teknik kazalara neden olan Fransa’nın ilk nükleer santrali Fessenheim'ın, bu yılın sonunda ya da en geç 2019 yılının başında kapanacağı kesinleşti.

6 Maltepe’nin 100 yıllık fotoğrafları Avusturya’da ortaya çıktı Avusturya Ulusal Kütüphanesi’nin arşivinden, Maltepe’nin 100 yıllık fotoğrafları çıktı.