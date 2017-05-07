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Fransa'nın seçimi, Macron mu Le Pen mi

Avrupa'daki her seçimde olduğu gibi oy kullanan Türkler yine Recep Tayyip Erdoğan sürprizi yaptı.

07.05.2017 - 15:09
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Fransa'nın seçimi, Macron mu Le Pen mi

Fransız seçmenler, merkez sağın adayı Emmanuel Macron ile aşırı sağın adayı Marine Le Pen arasında tercihini yapıyor.

KATILIM YÜKSEK OLMAZSA SÜRPRİZ OLABİLİR

Fransa cumhurbaşkanlığına aday olan 11 kişi arasından eski yatırım bankası çalışanı 39 yaşındaki Macron ve Avrupa Birliği (AB) karşıtlığı ile bilinen 48 yaşındaki Le Pen son tura kalmaya hak kazandı.

Fransa'nın seçimi, Macron mu Le Pen mi

İLK TURDA MACRON ÖNDEYDİ

23 Nisan'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunu, kendisini merkezde konumlandıran 'En Marche' (Yürüyüş) hareketinin lideri Emmanuel Macron birinci, aşırı sağcı Ulusal Cephe lideri Marine Le Pen ikinci tamamlamıştı.

Fransa'nın seçimi, Macron mu Le Pen mi

KATILIM SON 5 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlara göre öğle saatlerinde seçime katılım oranı yüzde 28.23 olarak belirlendi. Bu da beş yıl önce düzenlenen seçimlerde görülen yüzde 30.66'lık katılımdan daha düşük bir rakama işaret ediyor.

OY PUSULALARINA RECEP TAYYİP ERDOĞAN YAZAN TÜRKLER

Fransa'da yaşayan Türkler, daha önce Almanya, Belçika ve diğer ülkelerdeki seçimlerde olduğu gibi yine sahneye çıktı, zarfların içindeki pusulalara Recep Tayyip Erdoğan yazdı.

Fransa'nın seçimi, Macron mu Le Pen mi

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