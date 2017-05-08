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Fransa'nın yeni First Lady'si: Brigitte Macron

Emmanuel Macron'un sadece iş yaşamında değil özel yaşamı ve siyasetini belirleyen ifadeler de "Baştan çıkarıcılık" ve "Kararlılık" olabilir.

08.05.2017 - 09:18
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Amiens’te henüz 15 yaşındayken, kendisinden 24 yaş büyük evli ve 3 çocuklu lise edebiyat öğretmeni Brigitte’e aşık olan Macron, öğretmeninin defalarca "Hayır" demesine, kendi anne ve babasının onu Paris’te başka okula göndermesine rağmen “Brigitte, geri döneceğim ve seninle evleneceğim” demiş ve bu sözünü 30 yaşına geldiğinde yerine getirmişti.

EŞİ, KIZINDAN BİRKAÇ AY KÜÇÜK

Brigitte Macron, bir söyleşisinde, kızı Laurence Auzière’den birkaç ay küçük olan Emmanuel Macron’un aşkına uzun süre yanıt vermediğini ancak araya giren mesafeye rağmen, yazdığı mektuplar ve romantizmine sonunda yenik düştüğünü söylemişti.

Fransa'nın yeni First Lady'si: Brigitte Macron

Macron’dan önce bankacı Andre Louis Auzière ile evli olan ve ondan 3 çocuk dünyaya getiren Brigitte Macron, eşinin kampanyasında kimilerine göre “güvendiği tek kişiydi”.

Fransa'nın yeni First Lady'si: Brigitte Macron

Fransa'nın yeni First Lady'si: Brigitte Macron

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