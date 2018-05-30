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Fransa'yı sarsan olayda Pokemon Go skandalı

Fransa’nın gündemine oturan Mali göçmeni ‘kahraman’ Mamoudou Gassama ve balkondan sarktığı sırada hayatını kurtardığı 4 yaşındaki çocuğa dair detaylar ortaya çıkıyor.

Haber Merkezi | 30.05.2018 - 09:26..
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Geçtiğimiz günlerde Fransa'nın başkenti Paris'te yaşanan kurtarma vakası, ülke gündeminde en çok konuşulan konulardan biriydi. Olaya ilişkin açılan savcılık soruşturmasında küçük çocuğun babasının o anlarda oyun oynadığı ortaya çıktı.

Fransa'yı sarsan olayda Pokemon Go skandalı

BABA GÖZALTINA ALINDI

Dördüncü kattaki evlerinin balkonundan düşmek üzereyken yoldan geçen Gassama’nın binanın dış cephesinden tırmanarak müdahale ettiği minik çocuğun babasının, o cep telefonunda Pokemon-Go oyununu oynadığı ortaya çıktı.

Olayı soruşturan Fransız Savcı Francois Molins, gözaltına alınan çocuğun babasının oğlunu evde tek başına bırakarak markete gittiğini, alışveriş bittikten sonra da yolda Pokemon-Go oynadığını belirtti.

ÇOCUĞU YALNIZ BIRAKMIŞLAR

Paris’te babasıyla birlikte yaşayan çocuğun annesinin ise Reunion Adaları’nda yaşadığı belirtildi. Savcı Molins, babasının kapıyı oğlunun üzerine kilitleyerek alışverişe gittiğini aktardı.

Kahramanlık anlarına ait videonun sosyal medyada hızla yayılmasının ardından Gassama, ‘kahraman’ diye nitelendirilerek Fransa’nın gündemine oturmuştu. Gassama’yı Elysee Sarayı’na davet eden Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede göçmen statüsüyle yaşayan Malili kahramana cesaret madalyası takarak Fransız vatandaşlığı vermiş ayrıca Gassama’ya itfaiyede iş verileceğini de kaydetmişti.

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