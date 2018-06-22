Fransa'yla İtalya arasında kriz bitmiyor

İtalya ile Fransa arasında geçen hafta başlayan "sığınmacı tartışması", bugünkü açıklamaların ardından tekrar alevlenerek iki ülke arasındaki gerilimin artmasına sebep oldu.

İKİ ÜLKE ARASINDA SULAR DURULMUYOR

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Quimper şehrinde yaptığı konuşmada son günlerde tartışma konusu olan sığınmacılara yönelik itirazlar ve bazı ülkelerin eleştirel yaklaşımlarına değindi.

İsim vermeden ABD ve İtalya hükümetlerini "korkularla oynamak ve insanları göçmenlerle korkutmakla" suçlayan Macron, "(Popülizm ve milliyetçilik hakkında) Görüyorsunuz her yerde bir cüzzam gibi çoğalıyor. Bir daha asla ortaya çıkmaz dediğimiz ülkelerde bile. Ve komşumuz olan ülkeler, daha beterini yapıyor, en büyük provokasyonda bulunuyorlar ve hiç kimse bundan rahatsızlık duymuyor." dedi.

"Bizim gibi Avrupa yanlısı olan ülkelerde, şimdi yükselen aşırılıklara alışıyoruz." diye konuşan Macron, siyasi, ekonomik ve basın dünyasından elitlere büyük sorumluluklar düştüğünü söyledi.

"MACRON'UN HAKARETLERİ BİZİ GÜÇLENDİRİYOR"

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Twitter mesajında, Macron'un bu sözlerine tepki gösterdi.

Salvini, "Geveze Macron ve Saviano'nun (kendisini eleştiren bir gazeteci) hakaretleri bana dokunmaz, aksine beni güçlendiriyorlar. Onlar konuşurken, ben bugün yasa dışı göçmen kaçakçılığını durdurmak ve mafyadan alınarak el koyulan villaları İtalyanlara geri vermek için çalışıyorum. Bazıları konuşur, bazıları yapar." ifadesini kullandı.