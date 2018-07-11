Fransız Akademisi’nde bir hayat: 29 Numaralı Koltuğun Hikayesi

Hindistan, Bangladeş, Somali, Kenya, Etiyopya, Yemen ve Cezayir gibi pek çok ülkeye seyahat etme fırsatı yakalayan yazar, yazılarında da genellikle buralardaki savaş ve etnik çatışmaları konu alarak, çözüm yolları aramaya çalışmıştır.

(Amin Maalouf)

29 NUMARALI KOLTUĞUN HİKAYESİ

Yazar, 2011 yılında Claude Lévi-Strauss’un ardından Fransız Akademisi’nde 29. Koltuğa seçildi. Fransız Akademisi üyesi olmak Fransız dili üstüne araştırma yapmak kadar Akademi’nin tarihi hakkında çalışmak gibi bazı yükümlülükleri de beraberinde getiriyordu. İşte 29 Numaralı Koltuğun Hikâyesi bu çalışmaların bir meyvesi olarak doğdu.

On sekiz kişinin yer aldığı bu kitapta, bu kişilerin hikâyesi hiç kuşkusuz dönemin Fransa’sına ayna tutma işlevi de görmekte. Maalouf, her zamanki titizliği ve ayrıntılara olan düşkünlüğüyle, koltuğun ilk sahibi Pierre Bardin’den (1590-1635) selefi Claude Lévi-Strauss’a (1908-2009) varıncaya dek, Fransa’nın siyasi ve kültürel tarihinin satır aralarında bir kazı çalışmasına girişiyor adeta...

29 Numaralı Koltuğun Hikayesi

Amin Maalouf

Yapı Kredi Yayınları

S.: 208

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Damla Karakuş

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