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Fransız aktivist Avrupa'dan ABD'ye deniz yoluyla gitti

Fransız aktivist Baptiste Dubanchet, yiyeceklerin boş yere çöpe atılmasını protesto etmek amacıyla bir tura çıktı.

Haber Merkezi | 23.11.2017 - 17:40
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Aktivist Dubanchet, yemeklerin artıklarının atılmaması için yeni bir proje başlattı. Bu projeye vurgu yapmak için Dubanchet Avrupa'dan ABD'ye gitti.

Fransız aktivist Avrupa'dan ABD'ye deniz yoluyla gitti

OKYANUSU GEÇTİ

Yanına çöpe atılan yiyecekleri de alan genç aktivist, Okyanus'u bunları yiyerek geçti. 2008 yılına ait çorba, 2011 yılına ait pirinç, 1960 yılına ait ise bal tüketti.

Fransız aktivist Avrupa'dan ABD'ye deniz yoluyla gitti VİDEO

Fransız aktivist Avrupa'dan ABD'ye deniz yoluyla gitti

GAZETECİLER YALNIZ BIRAKMADI

Bu yiyeceklerin hala yenilebilir olduğunu kanıtlayan 29 yaşındaki adamı gezisi boyunca Fransız gazeteciler yalnız bırakmadı.

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