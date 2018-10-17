Fransız aşırı sol parti lideri Mélenchon’un evi basıldı

Fransız Sol Parti lideri Jean-Luc Mélenchon’un evi ile birlikte Parti mekezine Fransız polisleri tarafından baskın yapıldı.

Operasyon kapsamında 15 farklı adrese baskın düzelneyen polisler Mélenchon’u "Avrupa Parlamentosu fonlarının kötüye kullanıldığı" ve "cumhurbaşkanlığı kampanya hesaplarında usulsüzlük" ile suçladı.

Fransız aşırı sol parti lideri Melenchon’un evi basıldı ViDEO

EVE BASKIN GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Operasyon kapsamında Meclis grubu genel sekreterinin de aralarında olduğu Mélenchon’a yakın birçok ismin evlerine de baskın düzenlendiğini bildirdi. Baskın sırasında Garde du Nord yakınlarındaki Sol Parti merkez ofisine giden Mélenchon, burada polisler tarafından içeri alınmadı.

"CUMHURİYET BENİM"

Polisin girişi engellemeye devam etmesi üzerine Mélenchon, “Bana dokunamazsın” dedi ve ekledi: “Cumhuriyet, benim! Milletvekili olan benim.”





Polisler operasyon kapsamında çok sayıda bilgisayar, cep telefonları ve USB belleğe el koydu