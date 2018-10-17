taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6943
Euro
6.57585
Altın
1227.15
Borsa
98353.77
Gram Altın
224.781

Fransız aşırı sol parti lideri Mélenchon’un evi basıldı

Fransa’da polis, solcu lider Mélenchon’un evi ile muhalefetteki sol parti merkez ofislerine baskın düzenledi.

Haber Merkezi | 17.10.2018 - 14:37..
  1. Haberler
  2. Avrupa

Fransız Sol Parti lideri Jean-Luc Mélenchon’un evi ile birlikte Parti mekezine Fransız polisleri tarafından baskın yapıldı.

Operasyon kapsamında 15 farklı adrese baskın düzelneyen polisler Mélenchon’u "Avrupa Parlamentosu fonlarının kötüye kullanıldığı" ve "cumhurbaşkanlığı kampanya hesaplarında usulsüzlük" ile suçladı.

Fransız aşırı sol parti lideri Mélenchon’un evi basıldı

Fransız aşırı sol parti lideri Melenchon’un evi basıldı ViDEO

EVE BASKIN GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Operasyon kapsamında Meclis grubu genel sekreterinin de aralarında olduğu Mélenchon’a yakın birçok ismin evlerine de baskın düzenlendiğini bildirdi. Baskın sırasında Garde du Nord yakınlarındaki Sol Parti merkez ofisine giden Mélenchon, burada polisler tarafından içeri alınmadı.

Fransız aşırı sol parti lideri Mélenchon’un evi basıldı

"CUMHURİYET BENİM"

Polisin girişi engellemeye devam etmesi üzerine Mélenchon, “Bana dokunamazsın” dedi ve ekledi: “Cumhuriyet, benim! Milletvekili olan benim.”

Fransız aşırı sol parti lideri Mélenchon’un evi basıldı

Polisler operasyon kapsamında çok sayıda bilgisayar, cep telefonları ve USB belleğe el koydu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Avrupa'da en az çalışma hayatı Türkiye'de

Avrupa'da en az çalışma hayatı Türkiye'de

1145
Fatih Altaylı polise küfür etti

Fatih Altaylı polise küfür etti

267
Bakan Soylu: Suriyelilerin ekonomiye katkısı söylenmiyor

Bakan Soylu: Suriyelilerin ekonomiye katkısı söylenmiyor

538
Aleyna Tilki'nin elleri nasır tuttu

Aleyna Tilki'nin elleri nasır tuttu

64
Arda Turan hakkında çöken binaya ilişkin suç duyurusu

Arda Turan hakkında çöken binaya ilişkin suç duyurusu

57
İtalya ve Fransa arasında Afrikalı göçmen krizi

İtalya ve Fransa arasında Afrikalı göçmen krizi

37
Gülse Birsel de emeklilikte yaşa takılanlardan

Gülse Birsel de emeklilikte yaşa takılanlardan

172
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM