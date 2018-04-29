taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.614
USD
4,0421
EURO
4,9048
ALTIN
172,31
PETR
74,4200

Fransız askerleri Menbiç'e gitti

Türkiye'nin 'Menbiç'e operasyon yapacağız' açıklamasından sonra Fransa askerlerinin Menbiç'teki varlığını artırdı.

Haber Merkezi | 29.04.2018 - 12:30..
  1. Haberler
  2. Dünya
Fransız askerleri Menbiç'e gitti

Fırat Kalkanı'ndan sonra ve Zeytin Dalı Harekatı'nda da büyük başarı elde edilmesi terör örgütüne destek veren Fransızları tedirgin etti.

250 ASKER GÖNDERİLDİ

Terör örgütü YPG'ye söz veren Fransız hükümeti, kısa süre önce bölgeye 250 asker gönderdi.

TERÖRİSTLER İÇİN NÖBET TUTUYORLAR

Bölgeye konuşlanan Fransızlar, ABD askerleriyle birlikte dönüşümlü olarak sınırda teröristler için nöbet tutmaya başladı.

Fransız askerleri Menbiç'e gitti ViDEO

YPG'li teröristlere destek olan Fransız şirketi: Lafarge

Fransız askerleri Menbiç'e gitti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Kuzularla büyüyen tatlı bebek
Minik bir kız çocuğu, beşiğini kuzularla paylaşıyor.
Hırsızlar marketi kamyonetle soydu
ABD'de birkaç hırsız, gözlerine kestirdikleri marketi soymak için kamyonetle dükkanın camlarını kırdı.
Fransız first lady, Amerikan first lady'yi anlattı
Amerika ziyaretini tamamlayıp ülkesine dönen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi hakkında konuştu.
Trump, Kim Jong-un ile yapacağı görüşme için tarih verdi
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore ile görüşmenin önümüzdeki üç ila dört hafta içinde gerçekleşebileceğini söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
18 yaşındaki Asuman Sülkü milletvekili aday adayı oldu

18 yaşındaki Asuman Sülkü milletvekili aday adayı oldu

188
Yılmaz Özdil: CHP kazanamayacağını biliyor

Yılmaz Özdil: CHP kazanamayacağını biliyor

112
Claude Juncker: Avrupa güç kaybediyor

Claude Juncker: Avrupa güç kaybediyor

67
ABD'den Menbiç'te ortak çalışma kararı

ABD'den Menbiç'te ortak çalışma kararı

31
Fransız first lady, Amerikan first lady'yi anlattı

Fransız first lady, Amerikan first lady'yi anlattı

21
İrem Derici bekarlıktan şikayetçi

İrem Derici bekarlıktan şikayetçi

35
Cansu Dere ile Metin Akdülger aşk arifesinde

Cansu Dere ile Metin Akdülger aşk arifesinde

15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM