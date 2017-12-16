Fransız Bakan: Büyükelçiliğimiz Tel Aviv'de kalacak

Barış müzakereleri sürecinin gidişatı ve sonucunu değerlendireceklerini ve buna göre başkentin taşınması konusunda pozisyon belirleyeceklerini dile getiren Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, "Fransa, şimdilik Büyükelçiliğini Tel Aviv'den başka bir şehre taşıma niyetinde değil." ifadesini kullandı.

"MACRON JEST TALEP ETTİ"

Filistinlilere bir umut, bir perspektif verilmesi gerektiğini kaydeden Le Drian, aynı zamanda İsrail'in de sorumluluklarını kabul etmesi gerektiğini belirtti.. Le Drian, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu amaçla, pazar günü Paris'te görüştüğü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan "jest" talep ettiğini hatırlattı.

"ŞİMDİLİK TEL AVİV'DEN BAŞKA BİR ŞEHRE TAŞINMAYACAK"

Fransız bakan katıldığı radyonun sunucusunun, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın kararına karşılık olarak Doğu Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak ilan etti. Bu kadar ileri gitmese de Cumhurbaşkanı Macron Filistinlilere yönelik benzer bir jest yapacak mı" şeklindeki sorusuna, "Fransa, şimdilik Büyükelçiliğini Tel Aviv'den başka bir şehre taşıma niyetinde değil." yanıtını verdi.

FRANSA BARIŞ SÜRECİ GİDİŞATINA GÖRE KARAR VERECEK

Le Drian ayrıca, Fransa'nın, ortaya konulacak yeni barış müzakereleri sürecinin gidişatı ve sonucunu değerlendireceğini ve buna göre başkentin taşınması konusunda pozisyon belirleyeceğini sözlerine ekledi.