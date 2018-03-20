Fransız basını mühimmat toplamayı yağma olarak gösterdi

Fransız gazetesi AFP, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı hakkında yalan haberlerine bir yenisini daha ekledi. Türk ordusunun Afrin merkezine girmesini bile beklemeden arkasına bakmadan kaçan teröristlerin sözcüsü AFP, 'Türkiye yanlısı güçlerin Afrin'de evleri ve dükkanları yağmaladı' şeklinde haber yaptı.





TERÖR TEMİZLİĞİNİ YAĞMA OLARAK GÖSTERDİLER

Türk ordusu ile savaşacak cesaretleri olmayan teröristler, günler öncesinden Afrin merkezinden kaçtı. ABD, Fransa, Belçika, İngiltere, Almanya ve Hollanda gibi ülkelerin kendilerine verdikleri silahları da bırakan teröristler, AFP tarafından yine korunma altına alındı.

Türkiye ile Afrin'de ortak operasyon yürüten birlikler, gün boyunca bölgede YPG militanlarının mühimmatlarını topladı. AFP ise bu görüntüleri, "Türkiye yanlısı güçlerin Afrin'de evleri ve dükkanları yağmaladı" şeklinde haber yaptı.





TÜRK MERHAMETİ LEKELENEMEZ

İki aydır bölgede operasyon yapan Türkiye, sivillere, okullara, hastane ve evlere zarar vermeden teröristlerle nasıl mücadele edileceğini tüm dünyaya gösterdi.

Operasyonların hemen ardından teröristlerin temizlendiği bölgelere sıcak yemek ve gıda yardımı yapan Türkiye'nin böyle iftira haberlerle lekenemeceği de ortada.



