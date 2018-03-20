taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.450
USD
3,9412
EURO
4,8679
ALTIN
166,83
PETR
66,2200

Fransız basını mühimmat toplamayı yağma olarak gösterdi

Türkiye'nin Afrin'den teröristleri temizlemesini kaldıramayan Fransız basını, destek birliklerinin evleri ve dükkanları yağmaladığı yönünde haberler yaptı.

Haber Merkezi | 20.03.2018 - 05:00..
  1. Haberler
  2. Dünya
Fransız basını mühimmat toplamayı yağma olarak gösterdi

Fransız gazetesi AFP, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı hakkında yalan haberlerine bir yenisini daha ekledi. Türk ordusunun Afrin merkezine girmesini bile beklemeden arkasına bakmadan kaçan teröristlerin sözcüsü AFP, 'Türkiye yanlısı güçlerin Afrin'de evleri ve dükkanları yağmaladı' şeklinde haber yaptı.

Fransız basını mühimmat toplamayı yağma olarak gösterdi

TERÖR TEMİZLİĞİNİ YAĞMA OLARAK GÖSTERDİLER

Türk ordusu ile savaşacak cesaretleri olmayan teröristler, günler öncesinden Afrin merkezinden kaçtı. ABD, Fransa, Belçika, İngiltere, Almanya ve Hollanda gibi ülkelerin kendilerine verdikleri silahları da bırakan teröristler, AFP tarafından yine korunma altına alındı.

Türkiye ile Afrin'de ortak operasyon yürüten birlikler, gün boyunca bölgede YPG militanlarının mühimmatlarını topladı. AFP ise bu görüntüleri, "Türkiye yanlısı güçlerin Afrin'de evleri ve dükkanları yağmaladı" şeklinde haber yaptı.

Fransız basını mühimmat toplamayı yağma olarak gösterdi

TÜRK MERHAMETİ LEKELENEMEZ

İki aydır bölgede operasyon yapan Türkiye, sivillere, okullara, hastane ve evlere zarar vermeden teröristlerle nasıl mücadele edileceğini tüm dünyaya gösterdi.

Operasyonların hemen ardından teröristlerin temizlendiği bölgelere sıcak yemek ve gıda yardımı yapan Türkiye'nin böyle iftira haberlerle lekenemeceği de ortada.

Fransız basını mühimmat toplamayı yağma olarak gösterdi

Fransız basını mühimmat toplamayı yağma olarak gösterdi


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
ABD Venezuela'nın kripto parasını yasakladı
Venezuela'daki yolsuzluk faaliyetleri ve yönetim zafiyeti gerekçesiyle 4 üst düzey kamu yetkilisini yaptırım listesine ekleyen ABD, kripto para birimi Petro'yu da yasakladı.
Teksas'ta seri bombacı alarmı
ABD'nin Teksas eyaletinin başkenti olan Teksas Austin'de 'seri bombacı' alarmı verildi.
Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin topraklarında kazı yaptı
Yahudi yerleşimcilere ait buldozerlerin Nablus kentinde Filistinlilere ait bir arazide kazı yaptığı belirtildi.
ABD'nin mücadele ettiği DEAŞ Kerkük'e saldırdı
DEAŞ'ın Kerkük'ün Dibis ilçesine yaptığı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. ABD'nin sözde mücadele ettiği terör örgütünün son günlerde saldırılarını arttırması dikkat çekti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Igor Tudor: Galatasaray benim takımım diyebilirim

Igor Tudor: Galatasaray benim takımım diyebilirim

15
Dışişleri Bakanlığı: BAE'nin kimlere hizmet ettiği belli

Dışişleri Bakanlığı: BAE'nin kimlere hizmet ettiği belli

45
Milliler Riva'da toplandı

Milliler Riva'da toplandı

9
ABD Venezuela'nın kripto parasını yasakladı

ABD Venezuela'nın kripto parasını yasakladı

7
Suriye'den Hatay'a füze atıldı

Suriye'den Hatay'a füze atıldı

7
ABD'nin mücadele ettiği DEAŞ Kerkük'e saldırdı

ABD'nin mücadele ettiği DEAŞ Kerkük'e saldırdı

10
Cleveland taraftarlarına Cedi Osman forması dağıtıldı

Cleveland taraftarlarına Cedi Osman forması dağıtıldı

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM