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Fransız belediye başkanı seçim afişinde cinayeti ti'ye aldı

Sınır Tanımayan Gazeteciler'in de kurucusu olan Fransız bir belediye başkanı, kocası tarafından tren raylarına bağlanarak öldürülen kadını seçim afişine malzeme yaptı.

Haber Merkezi | 12.12.2017 - 12:34..
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Fransa'da hızlı trene dikkat çekmek isteyen bir belediye başkanı, geçtiğimiz haziran ayında kocası tarafından bağlandığı tren raylarında feci şekilde can veren Emilie'yi seçim afişinde kullandı.

"HIZLI TRENLE ÇABUK ÖLÜR, AZ ACI ÇEKERDİ"

Menard'ın seçim afişinde, tren raylarına bağlı bir kadın korku dolu gözlerle bakışı var. Afişin sloganı fotoğraftan çok daha sarsıcı: "Hızlı tren olsaydı çabuk ölür, daha az acı çekerdi." Menard, afiş görsellerini resmi Twitter hesabından da paylaştı.

Fransız belediye başkanı seçim afişinde cinayeti ti'ye aldı

FRANSA HALKI TEPKİLİ

Söz konusu afiş başta feministler olmak üzere birçok Fransız'ın tepkisine neden oldu. Fransa'nın eski bakanlarından Laurence Rossignol, belediye başkanı hakkında işlem yapılması için savcıları göreve çağırdı.

DİĞER AFİŞLER DE MANİDAR

İslamafobik belediye başkanı, aynı zamanda Sınır Tanımayan Gazetecilerin kurucusu. Menard'ın diğer afişlerinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rus devrimci Vladimir Lenin, doğumhanede bir doktor ve iskelet fotoğrafları kullanılmış.

Fransız belediye başkanı seçim afişinde cinayeti ti'ye aldı

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