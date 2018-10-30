Fransız çiftin 3 bin parçalık 1. Dünya Savaşı koleksiyonu

Fransa'da yaşayan Chantal ve Serge Giudice çiftinin evi, 1. Dünya Savaşı cephesini andırıyor. 56 yaşındaki Chantal Giudice, 20 yıldan uzun süredir hediyelik eşya topluyor.

"ASKERİ ARAÇLARLA OYUN OYNUYORDUM"

"Bebeklerle oynamak yerine hep üniforma ve askeri teçhizatlarla oynuyordum" diyen Giudice, bu tutkusunun hiçbir zaman onu terk etmediğini söyledi.

"GERÇEK SANAT ESERİ YARATTIK"

Koleksiyonlarında 3 binden fazla parça bulunduran çiftin en sevdiği parça bir savaş uçağı heykeli. Chantal Giudice, koleksiyondaki her bir parçanın acıyı temsil ettiğini söyleyerek, "Savaştan gelen nesnelerle gerçek sanat eserleri yaratmayı başardık" dedi.

SERGİLENECEK

Çift, savaşın 100. yıl dönümünde koleksiyonlarını halkla paylaşmak için bir sergi düzenleyecek.