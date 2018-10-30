taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.46565
Euro
6.2163
Altın
1225.056
Borsa
90271.5
Gram Altın
215.682

Fransız çiftin 3 bin parçalık 1. Dünya Savaşı koleksiyonu

Fransız Chantal ve Serge Giudice çifti, 1. Dünya Savaşı'nın 100. yıl dönümünde koleksiyonlarını halka açmayı planlıyor.

Haber Merkezi | 30.10.2018 - 15:30..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Fransa'da yaşayan Chantal ve Serge Giudice çiftinin evi, 1. Dünya Savaşı cephesini andırıyor. 56 yaşındaki Chantal Giudice, 20 yıldan uzun süredir hediyelik eşya topluyor.

"ASKERİ ARAÇLARLA OYUN OYNUYORDUM"

"Bebeklerle oynamak yerine hep üniforma ve askeri teçhizatlarla oynuyordum" diyen Giudice, bu tutkusunun hiçbir zaman onu terk etmediğini söyledi.

Fransız çiftin 3 bin parçalık 1. Dünya Savaşı koleksiyonu

"GERÇEK SANAT ESERİ YARATTIK"

Koleksiyonlarında 3 binden fazla parça bulunduran çiftin en sevdiği parça bir savaş uçağı heykeli. Chantal Giudice, koleksiyondaki her bir parçanın acıyı temsil ettiğini söyleyerek, "Savaştan gelen nesnelerle gerçek sanat eserleri yaratmayı başardık" dedi.

SERGİLENECEK

Çift, savaşın 100. yıl dönümünde koleksiyonlarını halkla paylaşmak için bir sergi düzenleyecek.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fatih Portakal havaalanının gerekliliğini sorguladı

Fatih Portakal havaalanının gerekliliğini sorguladı

407
Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması

Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması

49
Bakan Soylu donarak şehit olan askerlerle ilgili konuştu

Bakan Soylu donarak şehit olan askerlerle ilgili konuştu

79
Bakan Soylu: Yalan paylaşım yapanlar HDP sempatizanı

Bakan Soylu: Yalan paylaşım yapanlar HDP sempatizanı

41
Tümgeneralden askeri kıyafetler hakkında bilgilendirme

Tümgeneralden askeri kıyafetler hakkında bilgilendirme

265
Fransızlardan İstanbul Havalimanı'na övgü

Fransızlardan İstanbul Havalimanı'na övgü

151
Öğretmen yetiştirme sistemi değiştirilecek

Öğretmen yetiştirme sistemi değiştirilecek

114
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM